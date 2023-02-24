Индексация и повышение пенсии может быть уже в марте 2023

Повышение пенсий в марте 2023 года анонсировал премьер-министр Денис Шмыгаль в феврале этого же года. Индексация должна состояться на 20%, а пересчет коснется более 10 миллионов пенсионеров. Насколько это реально — читайте дальше.

Речь, прежде всего, о пенсиях, назначенных по Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», в том числе, пенсиях по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца. Также обещали повысить пенсии чернобыльцам.

Напомним, что в Украине около 10,7 миллиона пенсионеров. Если пенсию повысят для 10 миллионов, то еще примерно 600 тысяч – это специальные пенсии. Индексация по некоторым из них уже много лет была заморожена. Впрочем, и по этим пенсиям вопрос вот-вот должен сдвинуться с места.

На сколько и кому поднимут пенсию

Премьер признался, что, согласно Закону «О Государственном бюджете на 2023 год», такое повышение необязательно. Ведь действие статьи закона, регулирующего индексацию пенсий, на текущий год было частично приостановлено. То есть правительство должно было в ручном режиме определить дату и размер повышения. Это, кстати, позволяло не привязываться четко к темпам инфляции, а исходить из того, есть ли деньги для пересчета. Впрочем, в Кабмине сдержали свое обещание и, несмотря на нехватку средств, индексацию запланировали.

Позже министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона рассказала подробности мартовской индексации. Некоторые ее тезисы вызывали сомнение, а иногда и удивление. Но не все так плохо.

Во-первых, она отметила, что повышение получат все пенсионеры. Хотя в предыдущие годы еще не было случая, чтобы пенсии индексировали одновременно абсолютно всем. К тому же, напомним, что в прошлом году Кабинет Министров принял постановление, согласно которому пенсии госслужащих, ученых и военнослужащих должны быть проиндексированы только после завершения военного положения. Впрочем, на уточняющий вопрос журналиста Жолнович ответила, что пенсии военным также пересчитают. И действительно, проект нового постановления предполагает, что военным пенсии также проиндексируют уже с 1 марта 2023 года. Более того, в правительстве решили не ждать завершения войны и все-таки проиндексировать пенсии ученым и госслужащим. Но планируют сделать это не с 1 марта, а с 1 июля.

Во-вторых, нас снова уверяют, что все пенсии «по общей формуле» вырастут на 20%. Но мы уже знаем, что, как правило, на этот процент индексируется не вся сумма пенсии, а только зарплата, которая подставляется в формулу расчета. То есть, если пенсия составляет 3 тысячи гривен, это не значит, что с марта к ней добавят 600 гривен. Считается это совсем по-другому. Здесь нужно быть очень внимательными. Впрочем, если речь идет об упомянутых специальных пенсиях, то там будет индексироваться не зарплата, а базовая сумма пенсии (без надбавок).

В-третьих, как выяснилось, профильный министр не знает, какая в Украине средняя пенсия. Она сказала буквально следующее: «если не ошибаюсь, то сейчас средняя пенсия 3500 гривен, а после перерасчета будет 4200-4500 гривен». Конечно, каждый может ошибиться, но досадно, что это делает человек, который в первую очередь отвечает за социальную политику. Напомним, что, по данным Пенсионного фонда, на 1 января 2023 года средняя пенсия в Украине уже составляла 4622 гривны.

Размер пенсии будет зависеть от категории получателя

Тем не менее по словам Оксаны Жолнович, средний размер повышения должен составить от 400 до 700 гривен. Но подчеркнем, что это в среднем. Кому-то дадут 100 гривен, кому — 700 гривен, в среднем, это и будет 400 гривен. Также она напомнила, что в предыдущие годы минимальные пенсии индексировались не всегда (могли увеличить ее основную часть, но общий размер пенсии оставался при этом неизменным). Сейчас глава министерства пообещала, что прибавка будет всем.

Когда готовился этот материал, официальной информации о принятии Кабмином постановления о мартовской индексации еще не было. Поэтому мы опирались только на проект постановления, который был в нашем распоряжении.

После его предварительного изучения стало известно, что минимальный размер повышения, как и в прошлом году, составит всего 100 гривен (то есть значительно меньше, чем на 20%). А максимальный размер повышения составит 1500 гривен.

Ограничение максимальной надбавки – это нечто новое. Предположим, у кого-то пенсия составляет ориентировочно 12,3 тысячи гривен. В результате индексации она может увеличиться до 14,8 тысячи, то есть на 2,5 тысячи гривен (обратите внимание, это меньше 20%). Такому человеку надбавку установят не в полном объеме, а урежут на тысячу.

Обращает на себя внимание и повышение минимальных выплат в зависимости от стажа и возраста. В целом теперь минимальная пенсионная выплата должна вырасти с 2100 гривен до 2520 гривен (для неработающих). Здесь, кстати, рост — ровно на 20%.

Далее следует повышение для лиц с полным стажем, то есть для женщин со стажем не менее 30 лет и для мужчин со стажем не менее 35 лет.

Лицам младше 70 лет будет назначаться пенсия в размере не менее 2760 гривен. Столько же – лицам с инвалидностью I группы (независимо от возраста).

Лицам в возрасте от 70 до 80 лет – не менее 3000 гривен.

У лиц старше 80 лет пенсия со всеми надбавками не сможет быть меньше 3120 гривен, даже если у них будет меньше стажа, чем указано выше (женщинам для этого нужно иметь 20 лет стажа, а мужчинам – 25 лет).

Отдельно отмечается, что неработающие лица с полным стажем, которым исполнилось 65 лет, будут получать пенсию по возрасту также в размере не менее 3120 гривен. Такой пункт вносит определенную путаницу. Так что при определении минимальных размеров нужно будет смотреть на вид пенсии, количество стажа, возраст пенсионера и продолжает ли человек работать.

Возрастные надбавки индексировать не планируют

То есть повышение вышеуказанных минимальных пенсионных выплат будет касаться только неработающих граждан. Соответствующий перерасчет пенсий может быть произведен только после увольнения. А вот сама по себе индексация (когда повышается подставляемая зарплата в формулу расчета) коснется и работающих, и неработающих. Кроме случаев по минимальным пенсионным выплатам.

Кстати, возрастные надбавки пока индексировать не планируют, хотя обещали. Они сохраняются в предыдущих размерах и устанавливаются при условии, что пенсия не превышает 10 345,35 гривны.

для лиц в возрасте 70-74 лет – 300 гривен;

для лиц в возрасте 75-79 лет – 456 гривен;

для лиц в возрасте от 80 лет – 570 гривен.

Отдельным пунктом поднимаются размеры минимальной пенсии для инвалидов войны и участников боевых действий. Теперь они будут определяться не в процентах, а в твердых размерах. Общий размер пенсии со всеми надбавками не может быть меньше:

для инвалидов войны I группы — 14 071 гривны;

для инвалидов войны II группы – 11 654 гривен;

для инвалидов войны ІІІ группы – 8 355 гривен;

для участников боевых действий – 4 874 гривен.

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В общем, индексация пенсий – это обычно довольно сложный процесс, который трудно описать на простом языке и не потерять какие-то нюансы. Многое зависит от вида пенсии, его размера, от количества стажа, даты назначения и т.д. К тому же каждый год Кабинет Министров привносит какие-то новые нюансы. В конце концов, каждый случай необходимо разбирать и просчитывать индивидуально.

Сергей Коробкин

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