Пенсии с 1 января вырастут, но не у всех: что и для кого изменится

Новый прожиточный минимум: какие выплаты вырастут?

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2024 год», с 1 января растет прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц. Сейчас он составляет 2589 гривен, а составит 2920 гривен. Также меняется прожиточный минимум для основных социальных и демографических групп населения.

От указанных показателей, в частности, зависят размеры различных социальных пособий, назначаемых органами соцзащиты. Размер таких социальных выплат должен автоматически вырасти с 1 января. Например, помощь малообеспеченным семьям будет назначаться в процентном соотношении к соответствующему прожиточному минимуму:

для трудоспособных лиц — 55 процентов;

для лиц, потерявших трудоспособность, и лиц с инвалидностью – 100 процентов;

для детей – 140 процентов прожиточного минимума, установленного для них.

А вот большинство пенсий, которые назначаются органами Пенсионного фонда и зависят от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, с 1 января пересчитаны не будут. Перерасчет таких пенсий с учетом нового прожиточного минимума произойдет 1 марта вместе с индексацией. То есть перерасчет минимальных и максимальных пенсий и надбавок и доплат, привязанных к прожиточному минимуму, еще на два месяца откладывается.

Как изменится прожиточный минимум в 2024 году?

Вид прожиточного минимума сейчас с 1 января разница Для детей младше 6 лет 2272 гривны 2563 гривны +291 гривна Для детей от 6 до 18 лет 2833 гривны 3196 гривен +363 гривны Для трудоспособных лиц 2684 гривны 3028 гривен +344 гривны Для лиц, потерявших трудоспособность 2093 гривны 2361 гривна +268 гривен

Какие виды пенсий вырастут с 1 января

Вместо этого с 1 января должны пересчитать часть пенсий, которые привязаны к размеру минимальной заработной платы. Напомним, что с 1 января минимальная зарплата в Украине вырастет с 6700 до 7100 гривен, а с 1 апреля – до 8 тысяч гривен.

Как это может повлиять на пенсию рассмотрим на примере.

На сегодня любая пенсия не может быть ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (2093 гривны). Но у лиц, которым исполнилось 65 лет и которые имеют полный стаж (30 лет – женщины, 35 лет – мужчины), пенсия по возрасту не может быть меньше 40% от минимальной зарплаты.

Пример №1

Представим мужчину, которому 70 лет, он уже не работает, имеет ровно 35 лет трудового стажа и в свое время получал зарплату на уровне средней (допустим, это 7405,03 гривны).

Получаем размер пенсии до 1 января 2024 года в размере 3120 гривен, в том числе:

основной размер пенсии по возрасту 7405,03 х 0,35 = 2591,76 гривны;

доплата до 2680 гривен (6700 х 40%) – 88,24 гривны;

компенсационная выплата лицам старше 70 лет – 300 гривен;

доплата до 3120 гривен – 140 гривен.

Обратите внимание на последний пункт. Норма о минимальной пенсии в размере 40% зарплаты прописана в законе. А параллельно действует постановление Кабинета Министров, где записано, что у таких же лиц пенсия со всеми надбавками не может быть меньше 3120 гривен. То есть сначала пенсию дотягивают до 2680 гривен, потом устанавливается возрастная надбавка, а потом пенсию еще раз дотягивают уже до 3120 гривен. Таким образом, возрастная прибавка вообще не ощущается.

Что должно произойти с 1 января, когда минимальная зарплата растет до 7100 гривен? Тогда минимальная пенсия по возрасту такого мужчины должна вырасти до 2840 гривен. Происходит перераспределение составляющих пенсии, и ее размер с 1 января должен составлять 3140 гривен.

основной размер пенсии по возрасту не меняется – 2591,76 гривны;

доплата до 2840 гривен (7100 х 40%) растет – 248,24 гривны;

компенсационная выплата лицам старше 70 лет сохраняется – 300 гривен.

Видим, что в этом примере минимальная пенсия по возрасту растет на 160 гривен (была – 2680 гривен, а стала – 2840 гривен). При этом общий размер пенсии увеличивается всего на 20 гривен. В этом случае доплата до 3120 гривен, предусмотренная постановлением Кабинета Министров, исчезает вообще, ведь размер пенсии с надбавками стал больше указанной суммы.

Это довольно простой пример, который очень хорошо демонстрирует, что повышение может быть совсем неощутимым: кто-то при таких обстоятельствах с 1 января не получит ничего, а кто-то – максимум 160 гривен. Вариантов может быть множество, но еще раз подчеркнем, что речь идет о лицах с полным стажем, не работающих и достигших 65 лет. Если пенсия значительно превышает 3 тысячи гривен, то говорить о повышении в таких случаях нет смысла – тогда вся надежда будет на мартовскую индексацию. Однако ее размер и порядок проведения должен принять Кабинет Министров.

Какие пенсии повысят задним числом

Далее приведем пример расчета чернобыльской пенсии по инвалидности, где используется пятикратный размер минимальной зарплаты, установленной на 1 января этого года.

Пример № 2

Предположим, ликвидатор имеет ІІ группу инвалидности. Степень потери трудоспособности – 70%. Основной размер пенсии на сегодня может быть таким:

Эта формула предусмотрена постановлением КМУ №1210 от 23 ноября 2011 года, где:

7405,03 гривны – средняя зарплата по стране за 2014-2016 годы, проиндексированная дополнительно в течение следующих лет;

6700 гривен – минимальная зарплата на 1 января 2023 года;

13376,21 гривны – средняя зарплата по стране за 2022 год.

Мы знаем, что минимальная зарплата с 1 января вырастет до 7100 гривен, и можем ее подставить в формулу расчета пенсии. Но мы не знаем, какой официально будет признана средняя зарплата за 2023 год, чтобы произвести точный расчет. Этот показатель могут обнародовать только в феврале и тогда перерасчет, в случае целесообразности, сделают задним числом. Тогда же, в марте, если все пойдет по плану, дополнительно на размере пенсии скажется индексация, когда в формуле изменится первый показатель.

А вот что будет с традиционным апрельским перерасчетом для работающих пенсионеров, пока неизвестно. Здесь, как и с индексацией, дополнительное решение должен принять Кабинет Министров.

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В заключение добавим, что, как и в 2023 году, в бюджете на следующий год не заложено денег на санаторно-курортное лечение. Действие соответствующих пунктов в профильных законах и в дальнейшем приостанавливается. Без санаторно-курортного лечения остаются ветераны и члены их семей, чернобыльцы, жертвы нацистских преследований, жертвы репрессий коммунистического режима 1917-1991 годов и лица с инвалидностью.