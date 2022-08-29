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Куда обращаться за субсидиями и пособиями?

Куда обращаться за субсидиями и пособиями?

Уже несколько лет в Украине работают Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). Это очень удобно, так как в одном учреждении можно получить любые виды сервиса.

В городах областного значения в ЦПАУ предоставляют свыше 500 услуг, в других городах, селах и поселках — около 400 услуг. Среди них — такие, как регистрация права собственности на недвижимость и земельный участок, оформление паспорта гражданина Украины и загранпаспорта, регистрация рождения, брака, смерти, назначение социальных пособий, а также оформление субсидий и права на льготы. Недавно к этому перечню добавили возможность получить:

  • помощь на проживание внутри перемещенных лиц;
  • одноразовую компенсацию для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью, пострадавших из-за взрывоопасных предметов;
  • ежегодное пособие на оздоровление для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью, пострадавших из-за взрывоопасных предметов.

Напомним, что в военное время в некоторых районах работа центров предоставления административных услуг приостановлена. Уточнить необходимую информацию можно в местных органах власти.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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