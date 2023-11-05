Сумна Дюймовочка і неймовірні клумби: сім миттєвостей одеського тижня (фото)

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30 жовтня

В одному з дворів у Воронцовському провулку вже багато років живе Дюймовочка. Героїню казки Андерсена встановив один з жителів цього дома в пам’ять про свою жінку-скульптора, яка і створила Дюймовочку. Зараз (чи мені тільки здалось?) Дюймовочка виглядає сумною…

31 жовтня

Вуличні чи дворові КОТеджи для хвостатиків – не рідкість для Одеси. Але ж ось такий іменний особняк ми побачили вперше. Знаходиться він на Садовій. На жаль, його хазяїна ми вдома не застали…

1 листопада

Скульптура Банкірчика з’явилась на розі Дерибасівської і Рішельєвської ще у 2018 році. Існує прикмета: для того, щоб у вас завелись гроші, треба потерти його гаманець. За роки існування люди вирішили, що треба терти не тільки гаманець, а практично усю скульптуру, яка від такої уваги «засяяла».

2 листопада

Одеські подорожники (штендери) не тільки веселять і повчають, а й нагадують про щось дуже-дуже важливе і радісне – навіть під час війни.

3 листопада

Ні-ні, це не кав’ярня. Це затишний куточок на вулиці Гоголя, який приємно дивує перехожих. Можна просто посидіти та відпочити серед цієї краси. До речі, придивіться: диво-куточок тепер прикрашений картинами.

4 листопада

Листопад немов змагається з жовтнем: хто краще і неповторніше прикрасив вулиці Одеси?

5 листопада

Творча різноманітність одеських клумб часом просто вражає… Особливо якщо вони розташовані поруч з ресторанами чи кафе.

Фото авторки