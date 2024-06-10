Корони, хрест і зірка: як одеський герб змінився за 226 років

Корони, хрест і зірка: як одеський герб змінився за 226 років

Міжнародний день геральдики, який відзначають 10 червня, – чудова нагода згадати, як з’явився герб Одеси. 3 травня 1798 року Одеса отримала свій перший герб, затверджений у міському магістраті, розташованому в Театральному провулку. Старий герб все ще можна знайти на сходах оперного театру, на огорожі моста Коцебу і на Олександрівській колоні в парку Шевченка.

Свій перший герб Одеса отримала під час правління імператора Павла I, і міський символ ряснів різними імперськими постатями на кшталт двоголового орла і корони. На додаток, на двох головах орла красувалися одразу три корони — дві малі та одна старовинна форма, а на його грудях знаходився мальтійський хрест із фігурою Георгія Побідоносця в центрі. У нижній частині герба було зображення срібного якоря – символ приморського міста.

Після вбивства Павла I мальтійський хрест з герба Одеси прибрали. Після революції старий герб взагалі втратив свою актуальність, а новий радянське керівництво прийняти не спромоглося. І до 1967 року Одеса насправді герба не мала. Але комуністи дуже любили підганяти до пишних дат будь-які події, то присвоєння Одесі нового герба вони приурочили до п’ятдесятиріччя радянської влади.

герб Одеси 1967 року

Замість двоголового орла на гербі з’явився новий символ, цього разу революційний — це був бунтівний броненосець «Потьомкін». Вгорі майорів червоний прапор (як же без нього!), а над ним була зображена Золота Зірка міста-героя. Нижню половину щита, як і раніше, прикрашав старовинний якір-кішка про чотири лапи. Пізніше Золоту Зірку з герба прибрали, але у 2011 році знову повернули, а щит помістили у рамку-картуш та увінчали золотою міською короною із трьома зубцями. У такому вигляді одеський герб існує й досі.

Сучасний герб на прапор міста

Раніше ми розповідали, що одеський активіст запропонував змінити герб та прапор Одеси і навіть зробив цікаві ескізи.

Джерела: omr.gov.ua, grad.ua, odportal.com.ua.

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