Где в Одессе можно вклеить фото в паспорт

В подразделениях Центра предоставления административных услуг Одесского городского совета продолжается прием документов на услугу «Вклеивание в паспорт гражданина Украины (образца 1994 года) фотографии при достижении 25- и 45-летнего возраста».

Как сообщили в пресс-службу горсовета, сделать это можно в территориальных подразделениях Центра по таким адресам:

ул. Косовская, 2Д;

пр. Добровольского, 106;

ул. Академика Королева, 9;

ул. Генерала Петрова, 22.

График приема:

понедельник-суббота с 09:00 до 17:00; четверг – с 09:00 до 20:00.

Прием на получение услуги осуществляется по предварительной записи в электронную очередь.