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Паспортные услуги в Одессе подорожают – когда и насколько?

Паспортные услуги в Одессе подорожают – когда и насколько?

С 1 ноября 2022 года, согласно Постановлению Кабинета Министров от 14 октября 2022 г. в одесских Центрах предоставления административных услуг будет изменена стоимость паспортных услуг.
Об этом предупреждает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».

Отметим, что стоимость изготовления паспорта гражданина Украины (в виде id-карты) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу состоит из:

  • стоимости бланка и их персонализации;
  • административного сбора, зачисляемого в местный бюджет.

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Таким образом, с 1 ноября стоимость будет составлять:

  • оформление паспорта гражданина Украины не позднее чем через 10 дней – 742 грн (бланк – 246 грн + админ сбор – 496 грн);
  • оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу не позднее чем через 7 дней – 1373 грн (бланк – 381 грн + админ сбор – 992 грн).

Больше подробностей о порядке получения паспортных услуг – на сайте ЦНАП.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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