Как вернуться из-за границы, если нет паспорта?

Многие наши сограждане оказались за рубежом без паспортов. Это и те, кто спешно выезжал из зоны боевых действий, и те, кто был вывезен с оккупированных территорий и теперь хотят вернуться в Украину через третьи страны.

В подобных случаях документом, дающим право на въезд в родную страну, является «удостоверение личности на возвращение в Украину». Это удостоверение выдается дипломатическим представительством или консульством Украины за рубежом.

Если граждане Украины прибывают в украинский пункт пропуска без паспорта или паспорт недействителен, но есть свидетельство о рождении, решение на въезд в Украину таких людей будет приниматься по результатам проверки личности.

В настоящее время идет работа над тем, чтобы расширить полномочия консульств Украины в Турции, Казахстане, Грузии, Эстонии и Латвии с целью упрощения выдачи временного «удостоверения лица на возвращение в Украину».

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Фото: eurointegration.com.ua