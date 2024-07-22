Відпустка у воєнний час: чи доречна вона і що говорить Закон

Відпустка за законом

Ми маємо право на відпустку під час війни. Але із запровадженням у країні воєнного стану порядок його надання змінився.

Сьогодні трудові права працівників визначає Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 року. Згідно з документом, протягом дії воєнного стану співробітникам має надаватися щорічна оплачувана відпустка тривалістю 24 календарні дні. Якщо ж умовами трудового договору було передбачено відпустку тривалішу, то дію таких пунктів документа тимчасово може бути припинено.

Щоправда, деякі одесити, обізнані з цією нормою закону, сприймають її з гірким сарказмом.

— Які відпустки? Про які 24 дні йдеться? Це для керівників державних установ? Відкрию страшну таємницю: відпустка працівника — це коли ти три дні вдома у телефонному режимі працюєш на віддаленні, — ділиться юрист Євгенія.

Закон передбачає право працівника та інші відпустки: у зв’язку з вагітністю та пологами, доглядом за дитиною, навчальні, творчі, власним коштом.

Відмовити працівнику у наданні відпустки роботодавець має право, якщо працівник залучений у роботах на об’єктах критичної інфраструктури, важливих для економіки, національної безпеки та оборони.

Важливість відпочинку

Відпочинок зараз важливіший, ніж до війни, переконані психологи. Люди набагато швидше вигоряють емоційно та фізично. І це не найкраще позначається на їхньому самопочутті, настрої і, зрештою, — працездатності.

Відпустка потрібна їм для відновлення життєвих сил, збереження психічного здоров’я, подальшої продуктивної роботи. Та й, на жаль, вже зрозуміло, що війна в Україні не закінчиться так швидко, як нам усім хотілося б. І відповідно ставлення одеситів до літнього відпочинку змінюється.

«Мораторій на відпочинок»

У перший рік війни більшість наших земляків вважали відпустку під час війни недоречною. Хоча дехто відпочивав — і навіть за кордоном. Через рік повномасштабної війни, згідно з дослідженнями сайту працевлаштування Work.ua, українців, які визнають користь літнього відпочинку, стало більше.

Перше опитування на цю тему сайт проводив минулого літа. Тоді можливість літнього відпочинку схвалили 48% опитаних, а для 52% — відпустка була «не вчасно».

За визначенням психологів, спостерігався так званий «моральний мораторій на відпочинок». А це досить небезпечне явище, яке може призвести до масового емоційного вигоряння працівників.

На дачу та за кордон

На початку літа 2023 року Work.ua знову провів подібне опитування. Респондентам поставили два питання: як ви ставитеся до відпусток під час війни і що робитимете влітку.

Ідею літнього відпочинку підтримали вже 78% респондентів, 22% відповіли, що наразі брати відпустку недоречно.

Утім, незважаючи на визнання необхідності літньої відпустки, дійсно відпочивати збиралися тільки 25% опитаних.

16% із них планували відпочинок на дачі, турбазі, поїздку в безпечний регіон України. Щоправда, гарантій безпеки сьогодні в Україні немає ніде. А в Закарпатті — «військовій» туристичній Мецці — зараз проживає найбільша кількість внутрішніх переселенців. Тож можуть бути серйозні проблеми з наявністю житла, тим паче — за адекватними цінами.

9% із потенційних відпускників збиралися за кордон. Головна перевага в цьому відпочинку — тиша і спокій, можливість хоч ненадовго пожити без постійних загроз ракетних обстрілів і сирен повітряних тривог.

Відпустка – час для волонтерства

Відпочити, хоча у відпустку хочеться, вдасться далеко не всім одеситам. З-поміж них 25% — продовжуватимуть працювати, 40% — активно шукатимуть нову роботу, 2% — займатимуться волонтерською діяльністю.

До речі, психологи стверджують: аби відволіктися від робочої рутини, необов’язково 24 дні смажитися на сонці. Навіть якщо ви перемикнетеся на іншу діяльність — волонтерство, допомогу тваринам або плетіння маскувальних сіток — зможете повноцінно відпочити. Також можна пройти курси тактичної медицини або пілотування безпілотників. Тож і совістю мучитися не будете, і корисні в умовах війни навички набудете.

Відмова від відпустки під час війни – не найкраще рішення. Зараз і так тяжко — і морально, і фізично. Тому, якщо дозволяють обставини, організуйте собі відпочинок. Хоча б невеликий.



Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів

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