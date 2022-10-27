Отключения света в Одессе могут продлиться до весны? (видео)

С 25 октября 2022 года компания «Укрэнерго» начала применять на территории Одессы и Одесской области графики стабилизационных отключений электричества с целью стабилизировать энергосистему Украины, пострадавшую от обстрелов российскими агрессорами. Ответы на главные вопросы, связанные с отключениями света в нашем регионе, дал сегодня на брифинге генеральный директор компании «ДТЭК Одесские электросети» Дмитрий Григорьев.

Как долго будут продолжаться отключения света?

Не исключено, что по графикам стабилизационных отключений нам придется жить до весны. При этом отключения могут быть круглосуточными.

Дмитрий Григорьев пояснил, что когда графики начали применяться, ДТЭК разместил «уже более конкретный» график с перечнем не только городов, поселков, отключаемых улиц, но и номеров домов.

А сейчас в компании работают над круглосуточными графиками. Также отрабатывается большое количество ошибок привязки клиентов к источникам электроснабжения, так как ранее ряд потребителей не внесли в документацию.

Сколько будут длиться отключения света?

Гендиректор ДТЭК заверил, что графики построены с учетом, что каждая группа будет без света не дольше четырех часов подряд, однако напомнил, что НЭК «Укрэнерго» применяет графики с учетом сложившейся ситуации в энергосистеме, а изменения там происходят ежеминутно. Поэтому знать, когда, на сколько и на какую мощность будет введен график, довольно сложно.

Почему в «ДТЭК Одесские электросети» невозможно дозвониться?

Если вам не ответили сразу в колл-центре или на обращение, это не значит, что вас «игнорируют» – ведь если в обычное время колл-центр получает около трех тысяч звонков в сутки, то за прошедшие сутки их количество выросло до более чем 30 тысяч звонков и 795 тысяч обращений.

«Поэтому, надеюсь, все понимают, что случилось. Этот пик, в моем понимании, будет уменьшен через неделю. Когда все будут понимать что такое графики, что они есть, они применяются и в каком объеме, в какой они группе», – добавил отметил Дмитрий Григорьев.

Что касается сайта компании, то он периодически «ложится», поскольку не рассчитан на такое количество запросов.

Кроме того, гендиректор «ДТЭК Одесские электросети» напомнил о необходимости потреблять электроэнергию умеренно и уменьшить нагрузку утром и вечером, с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00 часов.

Напомним, сегодня, 27 октября 2022 года, НЭК «Укрэнерго» отменил стабилизационные отключения. В ближайшее время дома всех жителей Одесского региона будут со светом. Как сложится ситуация в дальнейшем, спрогнозировать сложно.

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