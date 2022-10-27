Новости Одессы и Одесской области

Отключения света в Одессе могут продлиться до весны? (видео)

С 25 октября 2022 года компания «Укрэнерго» начала применять на территории Одессы и Одесской области графики стабилизационных отключений электричества с целью стабилизировать энергосистему Украины, пострадавшую от обстрелов российскими агрессорами.
Ответы на главные вопросы, связанные с отключениями света в нашем регионе, дал сегодня на брифинге генеральный директор компании «ДТЭК Одесские электросети» Дмитрий Григорьев.

Как долго будут продолжаться отключения света?

Не исключено, что по графикам стабилизационных отключений нам придется жить до весны. При этом отключения могут быть круглосуточными.

Дмитрий Григорьев пояснил, что когда графики начали применяться, ДТЭК разместил «уже более конкретный» график с перечнем не только городов, поселков, отключаемых улиц, но и номеров домов.

А сейчас в компании работают над круглосуточными графиками. Также отрабатывается большое количество ошибок привязки клиентов к источникам электроснабжения, так как ранее ряд потребителей не внесли в документацию.

Сколько будут длиться отключения света?

Гендиректор ДТЭК заверил, что графики построены с учетом, что каждая группа будет без света не дольше четырех часов подряд, однако напомнил, что НЭК «Укрэнерго» применяет графики с учетом сложившейся ситуации в энергосистеме, а изменения там происходят ежеминутно. Поэтому знать, когда, на сколько и на какую мощность будет введен график, довольно сложно.

Почему в «ДТЭК Одесские электросети» невозможно дозвониться?

Если вам не ответили сразу в колл-центре или на обращение, это не значит, что вас «игнорируют» – ведь если в обычное время колл-центр получает около трех тысяч звонков в сутки, то за прошедшие сутки их количество выросло до более чем 30 тысяч звонков и 795 тысяч обращений.

«Поэтому, надеюсь, все понимают, что случилось. Этот пик, в моем понимании, будет уменьшен через неделю. Когда все будут понимать что такое графики, что они есть, они применяются и в каком объеме, в какой они группе», – добавил отметил Дмитрий Григорьев.

Что касается сайта компании, то он периодически «ложится», поскольку не рассчитан на такое количество запросов.

Кроме того, гендиректор «ДТЭК Одесские электросети» напомнил о необходимости потреблять электроэнергию умеренно и уменьшить нагрузку утром и вечером, с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00 часов.

Напомним, сегодня, 27 октября 2022 года, НЭК «Укрэнерго» отменил стабилизационные отключения. В ближайшее время дома всех жителей Одесского региона будут со светом. Как сложится ситуация в дальнейшем, спрогнозировать сложно.

Еще новости Одессы по теме:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить