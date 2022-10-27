В Одессе появились рекламные борды с призывами экономить электричество (фоторепортаж)

В Одессе разместили социальную рекламу с призывом экономить электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«В условиях военного времени, когда энергосистема Украины подвергается враждебным атакам, что может привести к угрожающим ситуациям, важно осознание гражданами необходимости ограничения потребления электроэнергии в пиковые часы нагрузок. Об этом одесситам напоминает и социальная реклама, размещенная на городских ситилайтах и билбордах», – отмечают в горсовете.

Печать и размещение сюжетов социальной рекламы в Одессе осуществляет Управление рекламы Одесского горсовета.

Напомним, сегодня, 27 октября 2022 года, НЭК «Укрэнерго» отменил стабилизационные отключения. В ближайшее время дома всех жителей Одесского региона будут со светом.

Ознакомиться с графиками стабилизационных отключений света в Одессе и Одесской области можно ЗДЕСЬ.