Новости Одессы и Одесской области

В Одессе появились рекламные борды с призывами экономить электричество (фоторепортаж)

В Одессе появились рекламные борды с призывами экономить электричество (фоторепортаж)

В Одессе разместили социальную рекламу с призывом экономить электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«В условиях военного времени, когда энергосистема Украины подвергается враждебным атакам, что может привести к угрожающим ситуациям, важно осознание гражданами необходимости ограничения потребления электроэнергии в пиковые часы нагрузок. Об этом одесситам напоминает и социальная реклама, размещенная на городских ситилайтах и билбордах», – отмечают в горсовете.

Печать и размещение сюжетов социальной рекламы в Одессе осуществляет Управление рекламы Одесского горсовета.

Ситилайт об экономии электричества
Билборд об экономии электричества
Билборды в Одессе
Ситилайт об экономии электричества2

Напомним, сегодня, 27 октября 2022 года, НЭК «Укрэнерго» отменил стабилизационные отключения. В ближайшее время дома всех жителей Одесского региона будут со светом.

Ознакомиться с графиками стабилизационных отключений света в Одессе и Одесской области можно ЗДЕСЬ.

Читайте также: Как не остаться совсем без света при отключениях электричества: советы энергетиков

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Редакция ПРОФИЛЬ

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