Новости Одессы и Одесской области

В Одессе начались отключения света 27 октября: график

В Одессе начались отключения света 27 октября: график

27 октября по распоряжению НЭК Укрэнерго в Одесской области с 08:00 начались стабилизационные отключения света.

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают, что делают все возможное, чтобы отключение каждого клиента длилось не более 4 часов.

Но если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений, отключение может повториться через 4 часа.

Также отмечается, что возможна погрешность во времени дополнительных 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами.

«Одесская Жизнь» публикует графики отключений в Одессе и Одесской области. Ознакомьтесь с ними заранее, расскажите соседям, особенно тем, кто по каким-то причинам не имеет доступа в интернет. Следите за обновлениями.

Графики отключений света в Одессе и Одесской области:

Энергетики также отмечают, что случаются аварии на распределительных сетях по разным причинам (перегрузки, повреждения посторонними лицами и т.п.), что тоже ведет к отсутствию света.

Для того, чтобы поддержать энергосистему, одесситов и жителей Одесской области просят потреблять электроэнергию экономно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизьте потребление электроэнергии утром с 6:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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2 комментариев
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Лана
Лана
9 часов назад

Думаю, что все понимают серьёзность положения. И возражений не будет ни у кого.

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HANNA
HANNA
6 часов назад

Да как же так? Максимум 4 часа плюс 40 минут,а Королева без света с 12:00 ночи.
Я уходила в 11:30 и света ещё всё не было.

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