В Одессе начались отключения света 27 октября: график

27 октября по распоряжению НЭК Укрэнерго в Одесской области с 08:00 начались стабилизационные отключения света.

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают, что делают все возможное, чтобы отключение каждого клиента длилось не более 4 часов.

Но если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений, отключение может повториться через 4 часа.

Также отмечается, что возможна погрешность во времени дополнительных 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами.

«Одесская Жизнь» публикует графики отключений в Одессе и Одесской области. Ознакомьтесь с ними заранее, расскажите соседям, особенно тем, кто по каким-то причинам не имеет доступа в интернет. Следите за обновлениями.

Графики отключений света в Одессе и Одесской области:

Энергетики также отмечают, что случаются аварии на распределительных сетях по разным причинам (перегрузки, повреждения посторонними лицами и т.п.), что тоже ведет к отсутствию света.

Для того, чтобы поддержать энергосистему, одесситов и жителей Одесской области просят потреблять электроэнергию экономно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизьте потребление электроэнергии утром с 6:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.