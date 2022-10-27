Как не остаться совсем без света при отключениях электричества: советы энергетиков

Если при возобновлении электроснабжения после стабилизации все клиенты сразу включают мощные электроприборы, это может привести к значительному росту нагрузки и аварии на электросетях. В результате клиенты повторно останутся без света.

Чтобы этого избежать, в ДТЭК «Одесские электросети» просят клиентов придерживаться простых правил разумного энергопотребления.

Советы при стабилизационных отключениях:

Выключите из сети все энергоемкие приборы и выключатели в комнатах, где нет людей.

Когда свет появился, не включайте одновременно все или несколько энергоемких приборов. Сначала один, а другой – после того, как выключите предыдущий.

Приборы с таймерами запрограммируйте на работу в ночное время: с 00:00 до 06:00.

Электродвигатели и насосные станции включайте в сеть через 20-30 минут после появления электроэнергии.

Откажитесь от внешнего освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров, если вы предприниматель.

Напомним, что с 25 октября 2022 года в Одессе и области, как и по всей Украине, для стабилизации работы энергосистемы начали использовать веерные отключения электроэнергии.

Причиной проблем с поставками электричества стали террористические атаки российской федерации, которая ударами ракет и дронов-камикадзе вывела из строя до 40% генерирующих ток мощностей Украины.

Графики отключений света в Одессе и Одесской области:

По заверениям энергетиков они пытаются делать все, чтобы отключение каждого клиента длилось не более 4 часов.

Однако оно может повториться в течение суток через 4 часа, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений.

Обратите внимание: возможна погрешность во времени дополнительных 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами.