В Украине разрешили отключать и штрафовать должников за коммуналку: кого это коснется

Об этом говорится в постановлении правительства от 29 декабря 2023 года № 1405.

Согласно постановлению Кабинета Министров, возобновлено начисление пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг. Также возобновлено взыскание задолженности по жилищно-коммунальным услугам в судебном порядке и отключение от коммунальных услуг.

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Однако мораторий на отключение света и других коммунальных услуг продолжает действовать на территориях, на которых ведутся боевые действия. Кроме того, на временно оккупированных территориях запрещается начисление платы за жилищно-коммунальные услуги с даты начала по дату завершения временной оккупации.

Напомним, мораторий был введен 5 марта 2022 года.

Отмененный мораторий предусматривал следующее:

Начисление и взыскание штрафов, пеней, инфляционных начислений и процентов годовых на задолженности, возникшие из-за несвоевременной или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг населением.

Приостановка или прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг при недоплате или частичной оплате ими.

Также в период военных действий действовал мораторий на повышение тарифов на газ и поставку тепла для населения.

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