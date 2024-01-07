Кому упростили назначение льгот на коммуналку

Ранее ветераны войны, которые участвуют в военных действиях и находятся на передовой, сталкивались с проблемой невозможности оформления льгот на коммуналку, поскольку не имели возможности обратиться за их назначением лично. А значит, ветераны и члены их семей не имели возможности воспользоваться социальными гарантиями, предусмотренными государством.

Новый порядок упрощает процедуру внесения сведений в Реестр лиц, имеющих право на льготы, и назначения Пенсионным фондом Украины льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Что изменилось?

если человек не может лично подать заявление на назначение льгот, это сможет сделать один из членов его семьи;

вместо двух отдельных заявлений, которые нужны сейчас, можно будет подавать одно упрощенное: как о взятии на учет как льготника, так и о предоставлении льгот. Такое заявление можно будет подать не только в бумажной форме, но и в электронной, в частности, через портал «Дія»;

объем информации, необходимой для назначения льгот, уменьшится благодаря электронному обмену информации между Министерством соцполитики и Пенсионным фондом.

Новый порядок заработает через 4 месяца – с мая 2024 года, после технических доработок.

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