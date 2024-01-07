Новости Одессы и Одесской области

Кому упростили назначение льгот на коммуналку

Кому упростили назначение льгот на коммуналку

Кабинет министров одобрил постановление, которое позволит упростить получение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов войны (людей с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, участников войны) и членов их семей. Экспериментальный порядок взятия на учет и назначения льгот разработало Министерство соцполитики.

Ранее ветераны войны, которые участвуют в военных действиях и находятся на передовой, сталкивались с проблемой невозможности оформления льгот на коммуналку, поскольку не имели возможности обратиться за их назначением лично. А значит, ветераны и члены их семей не имели возможности воспользоваться социальными гарантиями, предусмотренными государством.

Новый порядок упрощает процедуру внесения сведений в Реестр лиц, имеющих право на льготы, и назначения Пенсионным фондом Украины льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Что изменилось?

  • если человек не может лично подать заявление на назначение льгот, это сможет сделать один из членов его семьи;
  • вместо двух отдельных заявлений, которые нужны сейчас, можно будет подавать одно упрощенное: как о взятии на учет как льготника, так и о предоставлении льгот. Такое заявление можно будет подать не только в бумажной форме, но и в электронной, в частности, через портал «Дія»;
  • объем информации, необходимой для назначения льгот, уменьшится благодаря электронному обмену информации между Министерством соцполитики и Пенсионным фондом.

Новый порядок заработает через 4 месяца – с мая 2024 года, после технических доработок.

Статья по теме: Коммуналка, медицина, проезд и налоги: какие льготы и выплаты доступны участникам боевых действий.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить