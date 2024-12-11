От реабилитации до школьного пакета: как помогают ветеранам в Бессарабской громаде

«Шляхетна справа»: обращайтесь с любыми вопросами

С начала войны Бессарабской громаде активно помогает Сергей Шутов, руководитель Благотворительного фонда «Благородное дело». Это касается не только жителей громады, но и заведений, учреждений. Особое внимание «Шляхетна справа» уделяет Бессарабской центральной больнице.

— Мы готовы помочь каждому ветерану ВСУ, который к нам обратится. Ведь вполне понятно, что с войны люди не возвращаются здоровыми, поэтому мы много делаем для улучшения условий лечения в Бессарабской центральной больнице, — рассказывает Сергей Шутов, — На днях, например, привезли большой гуманитарный груз в эту больницу. За годы войны это, кажется, уже где-то седьмой груз от нас для медицинского учреждения. Среди полученных материалов — глюкометры, многочисленные расходные материалы и средства, которые понадобятся в ежедневной работе медиков и уходе за тяжелобольными. Особенно важной эта помощь стала для паллиативного отделения, где пациенты получают постоянную поддержку. В гуманитарный груз вошли и хирургические материалы, что значительно улучшит возможности операционного отделения. До этого мы привозили в Бессарабскую больницу современное медицинское оборудование, новые функциональные кровати, помогли заменить окна в некоторых отделениях на энергоэффективные.

Наш фонд поддерживает медицинские учреждения с первых дней войны. Мы понимаем, что медикам сейчас как никогда важно иметь все необходимое для лечения людей. Это обязанность каждого из нас — заботиться о медицинском тылу, ведь именно он защищает жизни украинцев в самые тяжелые моменты. Также мы всячески помогаем нашим военным и всегда готовы оказать поддержку ветеранам и их семьям, — отметил Сергей Шутов.

С чем могут обращаться ветераны?

— О какой именно помощи идет речь? С чем к вам могут обратиться наши воины?

— Во-первых, наш фонд открыл в Одессе современный реабилитационный центр, который занимается как физической, так и психологической реабилитацией больных. Поэтому, если ветерану нужна реабилитация, обращайтесь — мы всегда готовы поддержать.

В Бессарабском работает представитель, координатор фонда — ответственная Анна Ростя. Ветераны всегда могут обратиться к ней со своими проблемами, а мы уже решим как помочь.

Во-вторых, наша поддержка может быть очень разнообразной, все зависит от потребностей ветерана и его семьи. Мы можем помочь с оздоровлением членов семьи летом, подготовить ребенка в школу. Например, в этом году к нам обратилась семья из одного из сел Бессарабской громады с просьбой собрать школьный пакет для двух детей — мы подарили детям портфели, канцелярию, все необходимое. Также много вкладываем в образование — в текущем году заменили окна в Бессарабском детском саду «Тополек», помогаем школам громады, аграрному лицею. Вообще инвестиции в образование — это инвестиции в будущее Украины. Также распределяем продуктовые наборы, частично обеспечиваем дровами для отопления собственного дома, гуманитарной помощью. В целом наш фонд оказывает очень разнообразную поддержку. Итак, главное, чтобы мы имели информацию — кому именно она нужна. Надеемся пригодиться и нашим воинам, которые вернулись с войны. Пусть ветераны обращаются с любыми вопросами — мы обязательно попробуем помочь.

— Как насчет личной просьбы? В Бессарабском живет парень — военный ВСУ, инвалид войны, он живет один и сейчас плохо передвигается. Громада обеспечивает его горячими обедами и назначила социального работника. Больница выделяет необходимые лекарства. Есть ли возможность предоставить ему продуктовые наборы, чтобы у парня был запас продуктов?

— Конечно, никаких проблем. Просто сейчас позвоню координатору фонда по Бессарабской громаде Анне, и она все сделает. Также, когда буду в Бессарабском, обязательно заеду к нему, поговорю, узнаю, чем еще можно помочь.

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В День Вооруженных сил Украины большой продуктовый набор, сладости и пакет со средствами личной гигиены, бытовой химии были доставлены ветерану ВСУ.

«Бессарабский немецкий дом»: не ждем, пока нас попросят, а действуем сами

Издание «Одесская жизнь» недавно рассказывало об общественной организации «Бессарабский немецкий дом» и его руководительнице Светлане Крук, которая оказывает помощь громаде и местным жителям при поддержке бессарабских немцев и их потомков, проживающих в Германии. Сегодня Светлана Крук расскажет, какую помощь могут получить ветераны ВСУ и их семьи в «Бессарабском немецком доме».

— Мы активно занимаемся семьями ветеранов военнослужащих ВСУ. Летом за счет громады и нашей общественной организации мы организовали бесплатный отдых для детей военных и ветеранов ВСУ в палаточном лагере «Лесные каникулы». Также начали устраивать отдых в гостиничном комплексе «Бессарабский дом» и во время осенних и зимних каникул.

Кроме этого, к нам постоянно поступают гуманитарные грузы из Германии. В ноябре был доставлен груз с мебелью — столы, удобные кровати, одеяла, ортопедические матрасы, инвалидные коляски, костыли, ходунки. Часть мы отдали Бессарабскому дому престарелых одиноких людей, часть — Бессарабскому социально-реабилитационному детскому центру. Остальное оставили в резерве, на случай срочных потребностей. Итак, если есть ветераны, которым нужно что-то из вышеперечисленного, обращайтесь — поможем.

К рождественско-новогодним праздникам мы для всех детей военных и ветеранов ВСУ подготовили подарки, которые уже начали раздавать на праздники. Кроме этого, в конце декабря ждем еще один гуманитарный груз из Германии с вещами. Поэтому если будут нужны вещи для взрослых, детей, тоже поможем. Вообще мы тесно сотрудничаем с руководством Бессарабской громады, с отделом по работе с ветеранами, и они всегда сообщают нам о тех людях, которые нуждаются в помощи. Мы не ждем, когда нас попросят, а действуем сами. Подставить плечо ветеранам войны и их семьям — это наш долг. Однако трудно предусмотреть все потребности, которые имеют ветераны, поэтому желательно, чтобы люди предоставляли нам такую информацию, — рассказала Светлана Крук.

Куда обращаться ветеранам?

Анна Ростя, координатор фонда «Благородное дело» — телефон (068) 617-24-06.

Светлана Крук, руководитель общественной организации «Бессарабский немецкий дом» — телефон (097) 476-57-60.

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