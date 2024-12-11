Від реабілітації до шкільного пакунка: як допомагають ветеранам у Бессарабській громаді

«Шляхетна справа»: звертайтеся з будь-якими питаннями

З початку війни Бессарабській громаді активно допомагає Сергій Шутов, керівник Благодійного фонду «Шляхетна справа». Це стосується не лише мешканців громади, але й закладів, установ. Особливу увагу «Шляхетна справа» приділяє Бессарабській центральній лікарні.

– Ми готові допомогти кожному ветерану ЗСУ, який до нас звернеться. Адже цілком зрозуміло, що з війни люди не повертаються здоровими, тому ми багато робимо для покращення умов лікування в Бессарабській центральній лікарні, – розповідає Сергій Шутов. – Днями, наприклад, привезли великий гуманітарний вантаж до цієї лікарні. За роки війни це, здається, вже десь сьомий вантаж від нас для медичного закладу. Серед отриманих матеріалів – глюкометри, численні витратні матеріали та засоби, які знадобляться у щоденній роботі медиків і догляді за важкохворими. Особливо важливою ця допомога стала для паліативного відділення, де пацієнти отримують постійну підтримку. До гуманітарного вантажу увійшли й хірургічні матеріали, що значно покращить можливості операційного відділення. До цього ми привозили у Бессарабську лікарню сучасне медичне обладнання, нові функціональні ліжка, допомогли замінити вікна в деяких відділеннях на енергоефективні.

Наш фонд підтримує медичні заклади з перших днів війни. Ми розуміємо, що медикам зараз як ніколи важливо мати усе необхідне для лікування людей. Це обов’язок кожного з нас – дбати про медичний тил, адже саме він захищає життя українців у найважчі моменти. Також ми всіляко допомагаємо нашим військовим і завжди готові надати підтримку ветеранам та їхнім родинам, – відмітив Сергій Шутов.

Із чим можуть звертатися ветерани?

– Про яку саме допомогу йдеться? Із чим до вас можуть звернутися наші воїни?

– По-перше, наш фонд відкрив в Одесі сучасний реабілітаційний центр, який займається як фізичною, так і психологічною реабілітацією хворих. Тому, якщо ветерану потрібна реабілітація, звертайтеся – ми завжди готові підтримати.

У Бессарабському працює представник, координатор фонду – відповідальна Ганна Ростя. Ветерани завжди можуть звернутися до неї зі своїми проблемами, а ми вже вирішимо, як допомогти.

По-друге, наша підтримка може бути дуже різноманітною, усе залежить від потреб ветерана і його родини. Ми можемо допомогти з оздоровленням членів родини влітку, підготувати дитину в школу. Наприклад, цього року до нас звернулася родина з одного з сіл Бессарабської громади з проханням зібрати шкільний пакунок для двох дітей – ми подарували дітям портфелі, канцелярію, усе необхідне. Також багато вкладаємо в освіту – у поточному році замінили вікна в Бессарабському дитячому садочку «Топольок», допомагаємо школам громади, аграрному ліцею. Взагалі інвестиції в освіту – це інвестиції в майбутнє України. Також розподіляємо продуктові набори, частково забезпечуємо дровами для опалення власного будинку, гуманітарною допомогою. Загалом наш фонд надає дуже різноманітну підтримку. Отже, головне, щоб ми мали інформацію – кому саме вона потрібна. Сподіваємось стати у нагоді і нашим воїнам, які повернулися з війни. Нехай ветерани звертаються із будь-якими питаннями – ми обов’язково спробуємо допомогти.

– Як щодо особистого прохання? У Бессарабському живе хлопець – військовий ЗСУ, інвалід війни, він мешкає один і наразі погано пересувається. Громада забезпечує його гарячими обідами та призначила соціального працівника. Лікарня виділяє необхідні ліки. Чи є можливість надати йому продуктові набори, щоб у хлопця був запас продуктів?

– Звісно, жодних проблем. Просто зараз зателефоную координатору фонду по Бессарабській громаді Ганні, і вона все зробить. Також, коли буду в Бессарабському, обов’язково заїду до нього, поговорю, дізнаюсь, чим ще можна допомогти.

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У День Збройних сил України великий продуктовий набір, солодощі та пакунок із засобами особистої гігієни, побутової хімії були доставлені ветерану ЗСУ.

«Бессарабський німецький дім»: не чекаємо, поки нас попросять, а діємо самі

Видання «Одеське життя» нещодавно розповідало про громадську організацію «Бессарабський німецький дім» та його керівницю Світлану Крук, яка надає допомогу громаді й місцевим жителям за підтримки бессарабських німців і їхніх нащадків, які мешкають у Німеччині. Сьогодні Світлана Крук розкаже, яку допомогу можуть отримати ветерани ЗСУ та їхні родини у «Бессарабському німецькому домі».

– Ми активно опікуємося родинами ветеранів військовослужбовців ЗСУ. Влітку за рахунок громади та нашої громадської організації ми організували безкоштовний відпочинок для дітей військових і ветеранів ЗСУ у наметовому таборі «Лісові канікули». Також почали влаштовувати відпочинок в готельному комплексі «Бессарабський дім» і під час осінніх та зимових канікул.

Крім цього, до нас постійно надходять гуманітарні вантажі з Німеччини. У листопаді був доставлений вантаж з меблями – столи, зручні ліжка, ковдри, ортопедичні матраци, інвалідні візки, милиці, ходунки. Частину ми віддали Бессарабському будинку стареньких одиноких людей, частину – Бессарабському соціально-реабілітаційному дитячому центру. Решту залишили у резерві, на випадок термінових потреб. Отже, якщо є ветерани, яким потрібно щось з перерахованого вище, звертайтеся – допоможемо.

До різдвяно-новорічних свят ми для усіх дітей військових та ветеранів ЗСУ підготували подарунки, які вже почали роздавати на свята. Крім цього, наприкінці грудня чекаємо на ще один гуманітарний вантаж з Німеччини з речами. Тож якщо будуть потрібні речі для дорослих, дітей, теж допоможемо. Взагалі ми тісно співпрацюємо з керівництвом Бессарабської громади, з відділом по роботі з ветеранами, і вони завжди повідомляють нас про тих людей, які потребують допомоги. Ми не чекаємо, коли нас попросять, а діємо самі. Підставити плече ветеранам війни і їхнім родинам – це наш обов’язок. Однак важко передбачити усі потреби, які мають ветерани, тому бажано, щоб люди надавали нам таку інформацію, – розказала Світлана Крук.

Куди звертатися ветеранам?

Ганна Ростя, координаторка фонду «Шляхетна справа» – телефон (068) 617-24-06.

Світлана Крук, керівниця громадської організації «Бессарабський німецький дім» – телефон (097) 476-57-60.

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