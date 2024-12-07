Смски на рассвете или как семья военного ждет его с фронта и сохраняет силу

Фронт вместо новоселья

Как каждая семья, Дмитрий и Лилия Мокряк строили планы на будущее. Мечтали о собственном доме. И за два года до широкомасштабной войны своими силами начали его строить в Красноселке. Отпраздновать новоселье вместе с сыночком Ильюшкой собирались в 2022-м. Нарушила планы война.

— Муж был дальнобойщиком. Когда началась война, находился в рейсе под Львовом, — рассказывает Лилия, — О начале войны узнал после моего звонка. Он сказал забирать ребенка, родных и ехать в область к его маме. Сам до Одессы смог добраться только через два дня — дороги перекрывали. Ехать можно было только ночью.

28 февраля Дмитрий вступил в ряды Сил территориальной обороны (ТРО). Жена его решение поддержала. Настоящий мужчина, убеждена Лилия, именно так и должен поступать. Собирали Дмитрия на фронт всей семьей.

— Приходилось все покупать самим. Потому что все, что выдавалось, было очень плохого качества. Даже бушлаты не грели — расползались на военных. Сестра мужа, предприниматель с 7-го километра, буквально все выгребла из своего магазина: рюкзак, нож, термос, термобелье, — вспоминает жена военного, — В этом году, на третий год войны, хоть начали нормальную одежду выдавать. Но со снарядами, со всем остальным — все так же плохо.

Проблемы фронта решают в тылу

Сегодня Дмитрий служит в эвакуационной роте в Новом Буге Николаевской области. На своем тягаче перетаскивает технику с поля боя, проводит передислокацию войск. То есть ездит по всей линии разграничения фронта: от Донецка до Запорожья. На днях был в Курахово.

— Когда муж начал выезжать на боевые задачи, в зону риска — там, где по 10-15 километров до окопов россиян оставалось, я открыла сбор, и всем ребятам его полка купили хорошие аптечки с качественными турникетами, — рассказывает Лилия.

Свой «Урал» Дмитрий ремонтирует за свой счет. Ежемесячно на это уходит 5-10 тысяч гривен. А если поломка критическая — сбрасываются все ребята. Ждать, пока запчасти для тягача даст государство, времени нет. Если машина не будет «на колесах», некому будет вывезти артиллерию на позиции. От своевременного ремонта зависит боеспособность бригад.

Спасительные СМСки

Поддерживать связь с мужем Лилия старается ежедневно.

— У нас с ним традиция: каждое утро, как проснемся, перебрасываемся смсками. Если есть возможность — еще и созваниваемся. А бывает такая горячая пора, что по неделе не разговариваем, только короткими смсками. Потому что он очень измотан, много работы. Главное, что он жив. И я спокойна. Знаю, что он сделает работу, и как будет возможность — наберет, — уверена Лилия, — Очень страшно, когда выезжает на задание. Я всегда прошу: в два-три часа ночи закончишь, обязательно отпишись, что все хорошо, что ты в безопасности. Понятно, когда твой близкий человек рискует жизнью, не уснешь, не успокоишься — будешь ждать этой смски… А потом наступает день. И надо вести ребенка в школу, идти на работу.

Донат от десятилетнего парня

Раз в полгода Дмитрию дают отпуск на 15 дней.

— Сначала, когда нам казалось, что все быстро закончится, он в основном «подтягивал» домашние дела. Правда, дом пока не достраиваем — никто не знает, что будет. Но очень хочется верить в то, что удержим свою землю, — делится Лилия, — Когда пошел уже третий год войны и мы поняли, что неизвестно, когда все это закончится, начали ездить просто отдыхать. Были в Буковеле, Киеве, Львове. Начали очень ценить минуты, когда мы рядом всей семьей. И вообще — минуты жизни на этом свете.

Дети сейчас переживают хронический стресс, отмечает Лилия. Поэтому только отличных оценок от сына она не требует. Старается, чтобы Илья больше общался с отцом.

— Сыночек гордится отцом, нашими воинами. Мы много с ним волонтерим: спальники ребятам недавно собирали, витаминные смузи делаем и на фронт отправляем. Ребята говорят, что это одно из лучших средств для борьбы с простудой, — рассказывает жена бойца, — Илюшка ходит со мной на акции в поддержку возвращения пленных, «Деньги на ВСУ». Он знает, что и от кого мы требуем. На днях задонатил 90 гривен на ремонт автомобиля 36-й бригаде. Говорю ему, что это достойный донат для десятилетнего парня. А он расстраивается, что мало дает.

Психотерапия для мужчины: «через два часа сказали, что парней не стало»

Лилия — тренер фитнес-клуба «ДНК». Для военных здесь предлагают хорошие скидки на абонементы. А Лилия бесплатно проводит с ветеранами занятия по физической реабилитации.

— Кто-то может прийти самостоятельно. Кого-то я консультирую онлайн. Были ребята, которые просто на больничных койках, даже лежа, занимались со мной, — вспоминает тренер, — Это не только укрепление физической формы, но и прежде всего — повышение своей самооценки. Даже если он лежит на кровати и имеет два килограмма в руках — это все равно лучше, чем совсем ничего. Физическая реабилитация очень положительно влияет на психологическое состояние. Кажется, все не так уж и безнадежно. И если мы, как реабилитологи, хотя бы на 1% сможем улучшить состояние клиента, это уже достижение.

В поддержке специалиста нуждается не только физическое, но и психологическое, эмоциональное состояние наших защитников. Поэтому сегодня Лилия учится профессии военного психолога.

— У нас есть общественная организация «Центр поддержки Атлант», которая оказывает психологическую и благотворительную помощь военным, ветеранам. От «Атланта» мы каждую среду ездим с группой психологов в психиатрическую больницу — помогать ребятам. Там очень много наших военных находятся после контузий, с нервными срывами. Мы готовим им вкусности или покупаем что-то к чаю. Общаемся с ними, стараемся поддержать, — рассказывает волонтер, — Кому-то нужна психотерапия, кто-то просто рад, что к ним приехали, кто-то просит консультации военного юриста. Ведь не секрет — трудно ВЛК проходить, добиться выплат и боевых, и в связи с ранением. У нас есть контакты юристов, которые помогают ребятам бесплатно и качественно.

Однажды психологическая помощь понадобилась и мужу Лилии.

— У Дмитрия был тяжелый период, когда у них летом расстреляли экипаж. На ребят сбросили FPV-дроны. Тому, кто ехал на броне, сразу оторвало голову. Другому — ногу. Человека еще можно было спасти. Но россияне делали сбросы до тех пор, пока от него ничего не осталось. Наши военные вынуждены были просто за этим наблюдать, они абсолютно ничего не могли сделать, спасти. У парня, сидевшего внутри брони, была ранена голова. Я потом ездила к нему в Еврейскую больницу. Конечно, мужу было очень тяжело. Он тогда позвонил мне, и мы с ним говорили часа три. Я пыталась немного привести его в чувство. Война — это всегда потери. А для военных потеря побратимов — трагедия. К тому же были земляками. Мужчина вспоминал, как утром открывал им ворота, шутил, анекдоты рассказывал, помахал им рукой. А через два часа сказали, что ребят не стало, — рассказывает Лилия, — На следующий день после нашего разговора мужчина позвонил и сказал, что ему стало легче.

Быть сильнее для других

Совмещать работу, воспитание сына, волонтерство, учебу, да, кроме того, еще и периодически сдавать кровь для раненых военных и мирных жителей, пострадавших после «прилетов», конечно, непросто. Но Лилии удается найти для всего этого и время, и силы.

— Тяжело, но эта занятость помогает не грузиться. То есть ты понимаешь, что идет война, что русня-гады пытаются нас уничтожить. Но ты делаешь это с меньшим ощущением беспомощности. Понимаешь, что все же на что-то можешь влиять. Плюс — это не дает времени просто впасть в депрессию. Знаешь, что тебя ждут в больнице, ждут в зале клиенты — обычные гражданские люди, которым тоже трудно. Ты даешь помощь и получаешь поддержку, пополняешь свои силы, чтобы держаться, — делится мыслями Лилия, — К тому же надо заботиться о себе, чтобы быть сильнее для других — для сына, мужа, всех наших воинов, страны. Потому что у нас другого варианта нет. Силу дает любовь и вера в лучшие времена, в то, что у нас все получится, что Украина будет свободной, что все ребята вернутся домой. А мы с мужем сможем все же закончить свой дом и зажить в нем всей семьей.

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