Аудиоколокол, контроль температуры и по священнику в каждом квартале: как в Одессе отметят Пасху

Вербное воскресенье в Одессе показало, что многие горожане оказались не готовы отказаться от религиозных традиций на время карантина.

Многие прихожане отправились в храмы, где повсеместно фиксировали нарушения карантинного режима. Люди приходили без масок, дистанцию не соблюдали. Средств защиты не было и у некоторых священнослужителей.

А в одном из спальных районов прихожане выстроились в огромную очередь, чтобы освятить веточки вербы. Губернатор Одесской области Максим Куцый, выложив фото в подтверждение этого факта, сравнил Одессу с Ватиканом.

Так, на снимках видно, что площадь Св. Патрика в Ватикане абсолютно пуста, а в Одессе зашкаливает густота прихожан на один квадратный метр. Люди буквально дышат в затылок друг другу, стоя без масок.

Максим Куцый опасается, что после пасхальных праздников Одесскую область может ждать вспышка заболеваемости.

При этом в комментариях пользователи сети также возмущаются, отмечая, что все хотят скорейшего окончания карантина, но делают все, чтобы его еще больше затянуть.

Впрочем, священники говорят, что в этот раз к храмам пришло на 30% меньше верующих, чем обычно. Кроме того, они отметили, что не могут влиять на прихожан, которые находятся снаружи.

Закрывать на Пасху церкви не планируют.

Об этом одесситам рассказали в ходе онлайн-заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Правда, собираются ужесточить меры. Так, Одесская епархия УПЦ Московского патриархата пообещала мерять прихожанам температуру на входе в храм. Также священники обещают следить, чтоб они стояли на расстоянии 2-3 метра друг от друга.

Крестный ход отменят и организуют онлайн-трансляции ночной службы. Возле некоторых культовых сооружений расставят большие экраны, где можно будет посмотреть богослужение в режиме реального времени.

Уже с 6 утра в воскресенье священники Одесской епархии начнут святить пасхальные корзины, выезжая в разные районы города.

Создана специальная карта, там отметят точки, где люди смогут их найти. Местами выбрали популярные локации – рядом с рынками, школами и супермаркетами.

Там, где мало храмов, локаций будет больше. Например, на Таирова священнослужители будут стоять чуть ли не на каждом перекрестке – по одному на квартал. Они привезут с собой святую воду, а также аудиозапись колокольного звона, которую включат, чтобы создать праздничную атмосферу.

На выезде “мобильные” батюшки будут находиться до 12 часов.

Конкретные точки проведения обряда сообщат позже дополнительно.

К слову, следует отметить, что МОЗ рекомендует следующий ряд ограничений на Пасху:

находиться в храмах одновременно не более чем по 10 человек с учетом дистанции;

все должны быть в масках или респираторах;

во время богослужений соблюдать дистанцию, избегать контактов (на одного человека – не менее 5 кв. м. площади церковного сооружения);

по возможности воздержаться от посещения церквей и посмотреть богослужение онлайн или по телевизору;

священникам организовать таинства на открытом воздухе без необходимости заходить в помещение храма;

верующим, достигшим 60 лет, не посещать мероприятия и быть на самоизоляции.

Фото: Кривой Рог LIFE

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