Где одесситам рядом с домом освятить в Пасху куличи: список адресов

В этом году священники в связи с карантином будут для проведения обрядов выезжать ближе к горожанам. Освятить паску предлагают в шаге от дома, а в храмы просят не ходить.

Больше всего священнослужителей приедет в жилмассивы, где рядом нет церквей. Они собираются стоять там почти на каждом перекрестке – по одному на квартал.

“Мобильные” батюшки в воскресенье пробудут на выезде с 6.00 до 12.00.

Одесская епархия УПЦ МП уже создала карту, где обозначила локации пасхальных богослужений. Вот они:

Суворовский р-н:

рынок «Початок», ул. Бочарова, 50, к4 07:00-11:00

ул. Бочарова, 59 (возле поликлиники)

кинотеатр «Звёздный», ул. Героев обороны Одессы, 60а 07:00-11:00

просп. Добровольского, 122/1 07:00-11:00

Часовня в честь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа,

просп. Добровольского проспект, 2/1 07:00-11:00

просп. Добровольского, 159 08:00-10:00

ул. Ак. Заболотного угол ул. Крымской (возле фонтана)

ул. Бочарова, 13

ул. Ак. Заболотного, 24

ул. Марсельская, 6 (возле школы №12)

Приморский и Малиновский р-ны:

ул. Василия Стуса, 10, (СОШ № 110)

Конференц-зал Селекционного института: Овидиопольская дорога, 3

ул. Балковская, 199 (АТБ-Маркет)

площадь Б. Деревянко (Дом Мебели) возле магазина «Рошен» 7.00 – 10.00

ул. Маршала Бабаджаняна (Рекордная) угол ул. Маршала Малиновского 10.00 – 11.00

ул. Ак. Филатова, 27А («7 Футов») 11.00 – 11.30

Парк им. М. Горького (ул. Героев Крут, угол ул. Космонавтов) 7.00 – 10.00

пл. Толбухина («Сільпо» ) 10.00 – 11.00

ул. Генерала Петрова («Сільпо») 7.00 – 10.00

ул. Ицхака Рабина, угол ул. Героев Крут (Терешковой) 10.00 – 11.00

ул. Святослава Рихтера (Щорса), угол ул. Центральный Аэропорт 7.00 – 10.00

ул. Генерала Петрова, угол ул. Радостной. 10.00 – 11.00

ул. Бассейная, (завод «Стальканат»)

ул. Транспортная до ул. Среднефонтанской

ул. Краснова, угол Адмиральского просп.

1-ст. Люстдорфской дороги («Ева»)

ЖК «Чудо-город»

Адмиральский просп., угол ул. Судостроительной и ул. Лунина

ул. Сегедская, угол ул. М. Говорова

ул. М. Говорова, 10/1 8.00 – 9.00

ул. Среднефонтанская, угол ул. Артиллерийской

Люстдорфская дорога, 90

Люстдорфская дорога, 55

ул. Ивана Франко 55

ул . Краснова, 11/1,

ул. Героев-Пограничников, 3

Фонтанская дорога, 43/2 8:00-9:30

ул. Александра Невского, 67 8:00-9:30

Фонтанская дорога, 65 9:30-10:30

ул. Макаренко, 2А 9:30-10:30

Фонтанская дорога, 71А/1 10:30-11:30

Фонтанская дорога, 58 10:30-11:30

Киевский р-н

просп. Небесной сотни угол ул. Левитана (у Поклонного Креста рядом с ТЦ «Сундук») 08.00-12.00

просп. Небесной сотни, 14Д («Сільпо») 08.00-12.00

просп. Небесной сотни, 3А («Таврия-В») 08.00-12.00

Остановка трамвая № 13 «Школьный аэродром» 08.00-12.00

ул. Ак. Королёва, 28 напротив Киевской РА 08.00-12.00

ул. Ак. Королёва, 12 возле школы № 63 08.00-12.00

пр-т. Ак. Глушко, 26 (Аптека) 10.00-12.00

ул. Ак. Вильямса, 68Г («СтарпиццаСкай») 10.00-12.00

Люстдорфская дорога (ТЦ «Вузовский») 08.00-12.00

Люстдорфская дорога, 152 возле школы № 78 08.00-12.00

просп. Небесной Сотни, 111 (Маршал Сити) 10.00-12.00

ул. Ак. Вильямс,а 79 возле школы № 86 08.00-12.00

ул. Ак. Вильямса, 45 (Таврия-В) 08.00-12.00

Радужный массив, 15/2 (Густо Маркет) 07.00-12.00

Радужный массив, 22/2 (Минимаркет «КУМ») 07.00-12.00

Отметим, что МОЗ настоятельно рекомендует оставаться украинцам дома в пасхальные праздники.

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Фото: Народна правда

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