Оккупированный Мариуполь: фильтрационные центры и смертная казнь

Оккупированный Мариуполь… Все происходящее там сегодня — за гранью понимания и восприятия. Посему — только факты, которые сообщил мэр города Вадим Бойченко.

Мариуполю грозит большая эпидемическая катастрофа

Только факты… Как сообщает Вадим Бойченко в большом интервью Youtube-каналу «Латынина-ТВ», «город сейчас находится уже за гранью катастрофы».

— Мариуполь на сегодняшний день почти полностью уничтожен: повреждено 90 процентов инфраструктуры города.

Мэр приводит показательное «сравнение в цифрах»:

— За два года оккупации города во время Второй мировой войны немецко-фашистские войска убили 10 тысяч населения. Только за два месяца того ада, который устроила русская армия, убиты 22 тысячи мариупольцев. И эта цифра, уверен, на самом деле еще более устрашающа. В оккупированном городе «новые власти» все еще продолжают доставать тела погибших мариупольцев.

Стихийные захоронения, братские могилы (людей приходилось хоронить где угодно — во дворах, скверах, оврагах) сейчас, когда наступило жаркое лето, размываются ливневыми дождями.

— И все это несется в реки… Канализация и водоснабжение не работают. Система сбора мусора — тоже. Горы мусора, следовательно, тоже гниют. В результате Мариуполь сейчас стоит на пороге большой эпидемической катастрофы. В городе стоит невыносимый «трупный» запах. Поначалу останки заставляли убирать самих жителей Мариуполя. За это им давали какую-то еду. Потом решили отказаться от местной рабочей силы. Это произошло после того, как выяснилось, что останков обнаруживается все больше и больше. Местные жители становятся свидетелями всего «обнаруживающегося» кошмара. А этого лучше избежать. Так что «трупами занимается» так называемое «МЧС ДНР»… Часто останки складируются в том, что осталось от детских садов, супермаркетов. И теперь они стали так называемыми «местами-накопителями», или просто — моргами.

Убирать же мусорные «завалы» так называемое «МЧС» так называемой «ДНР» по-прежнему заставляет местных жителей.

— Иногда платой за такую работу становится самая обыкновенная вода. Пригнали бочку с водой. Хочешь попить более-менее безопасной жидкости — разбирай… Такой вот верх цинизма. Так в Мариуполе создается гетто… Мы сообщаем о создавшейся ситуации во все международные инстанции, просим создать зеленый коридор для оставшихся в Мариуполе жителей, чтобы спасти их жизни.

Детей увезли, отца расстреляли…

Людей из города не выпускают:

— Мариуполь заблокирован еще с середины апреля. Чтобы выехать за пределы города, нужно получить специальный пропуск (то же самое и с въездом). А получить его жителю города практически невозможно. По всему периметру города расположены четыре фильтрационных центра. При них имеются камеры временного содержания. Есть и тюрьма. Оставшихся жителей города, а это на сегодняшний день сто двадцать тысяч человек, боятся выпускать, как я уверен, только по одной причине: оккупанты их собираются использовать как живой щит, когда Мариуполь будут освобождать ВСУ.

В таком фильтрационном центре, как рассказывает Вадим Бойченко, оказалась семья из Мариуполя — сотрудники украинской правоохранительной системы (их должности Бойченко не уточнил).

— Их детей сразу увезли в неизвестном направлении. Родителей же передали в руки так называемого МГБ ДНР. Их «судили и вынесли приговор»: мужчину приговорили к расстрелу, его жену — к десяти годам заключения. Приговор уже приведен в исполнение… Если выясняется, что тот или иной человек был муниципальным работником и отказался стать колаборантом, то он сразу оказывается в тюрьме («получает» обычно десять лет заключения) с самыми жуткими условиями содержания, — рассказывает Вадим Бойченко, добавляя, что в тюрьме оказались и многие волонтеры, помогавшие мариупольцам.

Людей пожилого возраста после «фильтрации» стараются не вывозить за пределы так называемой ДНР. Если во время пребывания в фильтрационном центре выясняется, что человек трудоспособного возраста ничем не «провинился» перед новыми хозяевами, да еще и владеет какой-то специальностью, то ему могут предложить работу где-то в глубинке страны-оккупанта. Обещают приличные условия содержания и даже высокие зарплаты.

— Таких людей вывозят со справкой «переселенца», которая и является их единственным документом… Мы иногда получаем от них известия: ни условий, ни зарплат. Просят помочь выбраться теперь уже из той самой глубинки.

Воруем-компенсируем

Ни электричества, ни газоснабжения в городе по-прежнему нет. Передвигаться по городу обычным мариупольцам не так уж и просто: человек, оказавшись на улице, должен иметь при себе соответствующую справку, полученную от новых «хозяев города». В самом городе — много блокпостов:

— Оккупанты боятся, что не все «Азовцы» ушли из города. Они их очень боятся, и в каждом мариупольце видят «Азовца»…

И еще. Даже в почти полностью уничтоженном городе оккупанты все равно умудряются поживиться. Не брезгуют ничем — выкручивают даже розетки и выключатели, не говоря уже о чем-то более «ценном». Ну а если каким-чудом сохранилось здание школы или хотя бы часть, если уцелели интерактивные доски и другие современные школьные принадлежности, то это все тоже разворовывается и вывозится в т.н. ДНР и там «вручается» в качестве подарков местным школам. Сохранилось где-то какое-то медицинское оборудование — это тоже сразу же вывозится из города туда же… Особая «забава» — измазать стены разграбленной квартиры фекалиями.

Особая история — компенсация за разрушенное жилье

— Жителей Мариуполя, которые остались без жилья, вынуждают написать заявление, в котором утверждается, что его «дом был разрушен ВСУ». Только тогда он получает… нет, не компенсацию, конечно, а лишь «право на компенсацию разрушенного жилья» в будущем. И есть люди, обычно это пожилые жители, которые «ведутся» на этот крючок.

Оккупанты, как рассказывает Вадим Бойченко, очень хорошо понимают, как важна пропаганда. Еда и вода — огромный дефицит, а вот «правильные» газеты появились.

— Их практически сразу стали завозить в Мариуполь после того, как город был оккупирован. И раздают их бесплатно. А еще по городу постоянно ездит «телевизор», то есть, громкоговоритель с передвижным экраном, который активно прокачивает людей необходимой оккупантам информацией. Никакой другой информации у жителей Мариуполя сейчас нет. Правда, к счастью, недавно появилась телефонная связь… Нам удается с людьми связаться. Убедился: мариупольцы очень надеются на освобождение, на возвращение под украинский флаг. И, кстати, показатель: девятого мая, когда оккупанты устроили в Мариуполе «день победы», к ним присоединились лишь единицы…

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Фото — из открытых источников