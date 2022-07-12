Надо ли платить за коммуналку в оккупации?    

Около 2600 населенных пунктов Украины оккупированы. Если оплачивать коммунальные услуги оккупантам, эти платежи засчитаны не будут.

За время военных действий в Украине пострадали территории 10 областей. Уже удалось освободить более 1000 городов и поселков, в то же время около 2600 населенных пунктов находятся под российской оккупацией.

Оккупанты заставляют потребителей оплачивать потребленные услуги: либо наличными, либо на счета местных банковских учреждений, не имеющих лицензий Национального банка Украины.

В Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пояснили: оплата за коммунальные услуги должна производиться исключительно на счета предприятий, открытые в соответствии с законодательством Украины.

Другими словами, если на оккупированной территории оплачивать коммуналку, она по возвращению наших территорий под контроль, засчитана не будет.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как платить за коммуналку во время войны и после.

Также мы рассматривали вопрос, можно ли не платить за коммуналку во время войны?

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