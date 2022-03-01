Сетки, нашивки, оборонительные мешки: в Одесской Музкомедии – особая премьера

Военное положение… Театры города не работают. А в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М.Водяного (ОАТМК) – премьера. Особая.

«Одесская жизнь» рассказывала, что наша Музкомедия готовилась к необычной премьере – постановке классической оперетты «Принцесса цирка» на арене Одесского цирка. А тут – война… Театр закрыт.

Руководство театра вместе с сотрудниками пошивочного цеха ОАМТК обратились к волонтерским организациям города: «Чем можем помочь? Что нужно?». Волонтеры попросили: нужны маскировочные сетки и желтые повязки для ребят из Территориальной обороны города.

И пошивочный цех театра тут же приступил к работе. Сразу стало ясно: не хватает ткани. Театр обратился к одесситам:

«Если у кого-то есть желтая ткань, пожалуйста, принимаем в театре в пошивочном цехе! Слава Украине!»

Позже выяснилось, что нужна ткань не только желтого цвета. А швейные магазины города закрыты. Руководство театра сейчас по этому поводу с ними связывается, ведет переговоры.

Ну а пока они идут, одесситы приносят в театр ткань сами – у кого сколько (и какая) есть. Швеи театра (и не только швеи) сейчас работают, создавая еще одну, совершенно особую, премьеру.

«Ничего удивительного, в Одессе все еще немножко шьют»,

– шутят в театре, стараясь поднять всем настроение.

Артистки балета и художники декорационного цеха плетут сетки вместе с ними. А артисты балета (мужской состав) вместе с главным балетмейстером театра сейчас на одесских пляжах – готовят оборонительные мешки.

– Це буде один з найкращих ваших театральних шедеврів! – выразила уверенность одна из почитательниц театра.

А пока я готовила материал, выяснилось, что и многие одесситы присоединились к этой инициативе, внося свой посильный вклад.

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Фото пресс-службы ОАТМК

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