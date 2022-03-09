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«Если маму кто-то тронет…»: одесские художники создают плакаты нового времени (фото)

«Если маму кто-то тронет…»: одесские художники создают плакаты нового времени (фото)

«Разом до перемоги!», «Все буде Україна!», «Правду не сховати», «Если маму кто-то тронет, того мама похоронит»… Так сейчас выглядят плакаты нашего новейшего времени.

Рецепты

Вы, вероятно, уже видели эти плакаты на улицах Одессы. Их создают одесские художники в декорационном цеху Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного.

Художник-декоратор нашей Музкомедии объединил нескольких одесских мастеров кисти для того, чтобы создать целый ряд плакатов, которые и настроение поднимут, и укрепят нас в дни войны.

Руководство театра отвело для этих работ декорационный цех, где еще совсем недавно создавались декорации к новым спектаклям.

Теперь времена изменились. Настроение одно – сделать все возможное для нашей победы.

Подпись под фотографиями, которые разместил Сергей Басок на своей странице в Facebook, очень короткая и емкая: «Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, Одеська обласна організація Національної спілки художників України, Нові-Різні – разом до Перемоги!»

Фото с Facebook-страницы Сергея Баска

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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