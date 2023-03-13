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Где в Одессе проявить старую фотопленку

Где в Одессе проявить старую фотопленку

Пленочные фотоаппараты и проявление фотографий до сих пор практикуется. Это отдельное искусство со своими последователями. «Одесская жизнь» узнала где сегодня в Одессе можно проявить старую фотопленку

Многие фотолюбители утверждают, что фотографии, сделанные в ретро-стиле старенькими фотоаппаратами, таят в себе больше эстетики и философии творчества, чем те, что сделаны с применением цифровых технологий. Однако когда подумаешь о том, что пленку придется проявлять дедовским способом, пропадает всякое желание этим заниматься. Чтобы не лишать себя удовольствия и сохранить редкие фото моменты для детей и внуков, можно обратиться к специалистам.

Как ни странно, ни цифровая фотография, ни социальные сети не смогли уменьшить популярность пленочных фотоаппаратов. Ведь старые фотографии дают нам возможность еще раз пережить счастливые моменты, которые остались в далеком прошлом. И сегодня многие продолжают пользоваться старыми аппаратами: кто-то убежден, что новая техника не способна передать все нюансы момента, кто-то по финансовым причинам просто не может приобрести дорогостоящую технику. Но в любом случае поклонникам художественной съемки проявлять пленку, и печатать фотографии приходится по старинке — с использованием кювет и прочих ретро-атрибутов. И если это нужно делать в домашних условиях, то большого энтузиазма процесс не вызывает.

Адрес фотостудии по проявке старой пленки в одессе

В Одессе сейчас осталось не так много мест, где специалисты смогут проявить и отпечатать фотографии с обычной черно-белой или цветной пленки. Однако такие студии в городе все же есть, и проявка пленок там осуществляется не специальной машиной, а вручную.

Фотостудия находится по адресу:

Магазин «Мыльница», улица Льва Толстого, 14. Телефон: (098) 644-78-87.

Стоимость работ зависит от состояния пленки и времени выполнения заказа. Время работы специалистов в будние дни — с 10.00 до 19.00, в субботу — с 10.00 до 18.00. Выходной день — воскресенье.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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