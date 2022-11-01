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Где в Одессе восстановить или отреставрировать старые фотографии?

Где в Одессе восстановить или отреставрировать старые фотографии?

Каждый из нас хранит дома альбомы с фотографиями. Среди них есть совсем недавние, а есть и старые пожелтевшие снимки, на которых запечатлены дорогие нам люди. К сожалению, большинство старых фотографий находятся далеко не в лучшем состоянии, и многим хотелось бы восстановить их, чтобы сохранить семейную историю для будущих поколений.

Для восстановления сейчас используют компьютерные технологии. Этот процесс включает в себя как простое устранение пятен и трещин, так и более сложные процедуры – дорисовку, устранение мутности. Также современное оборудование позволяет восстанавливать оторванные уголки, заломы и растрескавшееся изображение. При этом оригинал фотографии не портится и остается в первозданном виде.

Также мастера могут сделать цветокоррекцию снимка, и фотография снова заиграет яркими красками. Если фотография черно-белая, ее можно «раскрасить» или, наоборот, сделать черно-белую из цветной, по желанию заказчика.

Квалифицированные специалисты могут восстановить фотографию почти в любом состоянии. Но при этом нужно помнить, что изображения, детали на которых совершенно не читаются, восстановлению не подлежат. При желании заказчика, фотографию также можно записать на съемный носитель. Стоимость услуг зависит от объема работ, качества предоставленных фотографий, а также от сроков выполнения заказа.

Восстановить старые фото в Одессе: куда обращаться?

Фото-полиграфический центр «Экспресс-принт»

  • Адрес: проспект Гагарина, 25.
  • Телефон: (048) 770-60-40.
  • Время работы: ежедневно, с 9:00 до 18:00, без выходных;

Фотостудия «Проспект»

  • Адрес: проспект Шевченко, 6/3.
  • Телефон: (068) 259-66-90.
  • Время работы: ежедневно, с 10:00 до 18:00, выходной день – воскресенье;

Фото-копицентр FujiFilm-side

  • Адрес: улица Садовая, 2.
  • Телефоны: (093) 113-02-49, (067) 871-77-36.
  • Время работы: ежедневно, с 9.00 до 18.00, без выходных.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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