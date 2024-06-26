Пикет на Думской площади: одесситы напоминают, что помощь военным важнее тендеров

На акцию собрались целыми семьями, в руках протестующих плакаты: «Бездіяльність та байдужість наближає до нас лінію фронта», «Зупиніть всі неадекватні тендери», «Нам не страшні москальські воші, нам огидні українські гниди», «Труханов не йде до людей, то люди йдуть до Труханова».

Активисты считают своим долгом заставить местные власти направлять средства на нужды ВСУ: «Выделяйте деньги на нашу армию уже сейчас, чтобы завтра не кормить «вторую армию мира»» .

Главным требованием протестующих является направление 20% местного бюджета военным.

Представитель «Одесской Жизни» Виктория Кучурка возмущена, что под видом «помощи ВСУ» деньги выделяют муниципальным охранникам и правоохранителям:

«Наша мэрия встречалась с вдовами и семьями погибших, и там мэрия сказала, что с начала полномасштабного вторжения в город выделено 1,27 млрд гривен на ВСУ, правоохранительные органы и муниципальную стражу. Для чего? Эти деньги должны идти только на ВСУ».

Также она отмечает, что мэр города Геннадий Труханов неоднократно относился к пикетчикам с неуважением, спрашивая: «А что они там все время стоят?». Однако пикетчики — это родственники людей, которые сейчас защищают нашу страну.

В ходе сегодняшней сессии депутаты проголосовали за выделение около 150 млн на нужды военных. Но по сравнению с бюджетом, который тратится на тротуары, клумбы и фасады — это очень мало. Сумма только одной статьи бюджета на развитие составляет около 2 млрд. гривен.

Готова ли местная власть действительно бороться за победу? Этот вопрос депутатам хотят задать представители протестующих в сессионом зале.

Напомним, акция на Думской проходит еженедельно по субботам с августа прошлого года.

Читайте также: «Кофе на Думской»: чего добиваются одесситы, выходя на еженедельную акцию? (видео, фото).

Фото — Виктория Кучурка