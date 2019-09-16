Как проходят будни “Староконки”

Давняя, колоритная и бурная Староконка, один из известнейших далеко не только в Одессе рынков в городе, обычно ассоциируется у нас в субботой и воскресеньем, когда торгующих по периметру рынка никак не меньше, чем его посетителей.

В прошлом году мы рассказывали об этом «рае вечно уместного торга», когда все улицы и переулки вокруг рынка заполонены товарами всех времен, народов, когда откровенное старье лежит рядом чуть ли не с антиквариатом, и хождение по рядам превращается в посещение некого музея всякой всячины под открытым небом. К тому же, кошки-собаки и прочая живность — к вашим услугам или просто восторгу.

Не только по субботам и воскресным дням

Обычно это происходит так: семья выбирается на Староконный рынок из любого конца города, мужская половина обычно спешит на саму территорию рынка за всяческим инструментом и т.д., все остальные изучают все то, что выложено на подстилках, вывешено на стенах, и никогда не поймешь, откуда все это добро берется, как оно могло вообще «дойти» до наших дней.

Между тем, Староконный рынок — это вам не только напряженная работа по субботам и воскресеньям. Он трудится ежедневно, просто в будние дни он совсем-совсем иной. Во-первых, здесь заметно тише, во-вторых, именно в будни здесь можно изучить его «облик и характер».

Знаете ли вы, что рынок имеет целую сеть собственных улиц и переулков? Тут вам и Цветочная, и Фонтанная, и многие другие. Вам тут словно сразу дают понять, что вы попали в некий город (так и хочется добавить «город мастеров»), где понятие «торговый центр» исключает дары полей и прочие продукты питания.

Староконный в будни — это для сильной половины человечества. Мой опыт подсказал: в этих магазинах и за лотками с правильной шпаклевкой, строительным изобилием, инструментарием, замками, электрическим «снаряжением», всяческими лакокрасочными материалами и даже «инструментом для ленивых» слабый пол встречают не то чтобы агрессивно, но без особого энтузиазма. Поинтересовалась, почему так. В одном месте мне лениво ответили, что «это вам так показалось», в другом признались, что «на количество глупых вопросов, которые задают наши женщины, просто ответить невозможно». В третьем вообще отрезали: «Ну на кой заходить, если она не может даже высказать, шо ей там надо?!».

Продавцы — в теме

А между тем неспешная жизнь будничного Староконного только кажется застывшей. Здесь ходят из магазина в магазин «за самым нужным», задают множество вопросов, и узнают порой удивительные вещи, к примеру, что «этого давно уже нет в продаже, такое уже не делают, теперь пользуются вот этим». Еще советуют, например, «зайти в магазин на Фонтанную, там это есть». И глава семейства торопится на Фонтанную, находит нужную торговую точку, где опять начинается долгий разговор «об этом» — правильных инструментах (краске, жидких гвоздях, монтажной пене и прочем, прочем, прочем) для правильного ремонта собственными силами. Кстати, советы продавцы дают в большом количестве: здесь нельзя просто торговать, обязательно нужно быть в теме.

И, конечно же, и это тоже правило Староконного, особо въедливому покупателю пояснят, что «если хотите только вот такое», то его теперь можно купить исключительно с рук по субботам и воскресеньям, если, конечно, повезет.

Welсome!

Еще примета рынка — приятные глазу юморные приветственные «штучки» в виде гномиков, прикольные указатели и, конечно же, возможность прямо здесь, среди всего этого инструментального и «вседляремонтного» рая посидеть за столиком кафе. Их много, и за ними по будням тоже, в основном, сидят мужчины, которые обсуждают все те же темы — как за меньшую цену прикупить все необходимое для починки-ремонта-преобразования квартиры, машины, фазенды.

И еще. Конечно, в будни рядом со Староконным не услышишь собачий лай, требовательное мяуканье и не насладишься созерцанием другой продаваемой живности. Но по-прежнему неизменным товаром остаются птички-рыбки. Эти существа украшают своим разнообразием Староконный рынок и в будние дни.

Так что как и в былые времена — не инструментами-красками-замками едиными…