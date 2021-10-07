Октябрь по-одесски: Новый базар – в предчувствии Хэллоуина (фото)

Пока одесситы жаловались, что сразу после летней жары грянул непривычно холодный сентябрь, октябрь уже полностью вступил в свои права. И осенние «картинки» сразу замелькали везде, даже на рынках, где все еще «совсем летнее» соседствует с «зимним».

Новый базар – в приметах осени

Побывали мы на Новом базаре с его вечной неспешностью, малолюдностью (особенно – по сравнению с Привозом). Сразу заприметили, как преобразились «аллейные инсталляции» – ну а как еще назвать мастерски выложенный-выставленный товар на Новом базаре? Тут что одежда, что игрушки, что фрукты-овощи не просто выкладываются, а создаются целые «коллажи», чтобы таки «цепануть» потециального покупателя.

Местные кафешки украсили свои столики осенними цветами. Пес-охранник получил в мясном корпусе громадную кость, и весь его интерес теперь сосредоточен на ней. На видном месте «по ходу» красуется куртка «Я тебе кохаю» (на всех известных языках).

На одесский Новый базар – за вкусной страшилкой

И главная примета дня сегодняшнего на Новом базаре: арбузы постепенно вытесняются (а часто и соседствуют на одном прилавке) с гарбузами. «Гарбуз, тыква, кабак» – звучит на каждом шагу, это полезное чудо представлено в громадном изобилии, всех сортов, форм и расцветок.

Уже очень часто тыква вырезана в тему предстоящего «нашего-не нашего» Хэллоуина, который наступит лишь 31 октября, и пройти мимо, не обратив внимания на эту милейшую страшилку, просто невозможно.

Новый рынок уже всерьез напоминает о Дне Всех Святых не только тыквой (она, конечно, в тренде), но и прочими чисто Хэллоуинскими вещицами – масками, шляпами, одеждой.

Особенно меня умилил набор для декорирования помещения под названием «Скелет». Ну чем не Ильф и Петров?..

«Одесская жизнь» о Новом базаре:

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