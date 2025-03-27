Зеленеют кусты, а где-то уже и деревья. А вот и цветы – тоже первые… По этому поводу даже спор небольшой услышала. На веточках дерева появились белые цветочки, кто-то говорит, что это вишня, кто-то утверждает, что абрикос.

А вот на некоторых кустах даже появились таблички с названиями.

– Лавровишня, – читает женщина.

– Даже не знала, что это такое… Хорошо, что написали. Красивый куст, зеленый, – говорит другая.

Местный котик крутится рядом со скамейкой, где присели пожилые люди. Одна из женщин берет его на руки. Кот сидит спокойно, словно говорит: «Ну если ничего вкусненького не принесла, то хоть подержи на руках. В следующий раз приноси что-нибудь поесть…».

Кто-то на лавочке сидит, всматривается в мобильник: что там с новостями? Кто-то прогуливается потихоньку, будто хочет отдохнуть от всех новостей вместе, невзгод и тревог…

А вот и уже известный портрет героя: «Быть воином – жить вечно!». Какие времена – такие и муралы…

А старый-старый бульвар становится все лучше и лучше, напоминает на каждом шагу: любуйтесь, наслаждайтесь, теперь каждый день будет все красивее и красивее. Ведь весна становится настоящей, «классической» – зеленой, с цветами, с неповторимой красотой!

Порадуйтесь хоть чуть-чуть!

Держимся!..

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