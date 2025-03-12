Люди обсуждают последние события; слышу знакомое уже четвертый год подряд: «Твари!», «Давай не о войне, а?», «Вчера как грохнуло!», «Давай уже домой пойдем, скоро же, наверное, они начнут свои балалайки запускать!»…

Это если прислушиваться. Потому что вот так выходишь к вечеру, присматриваешься, как центр города начинает жить своей жизнью, кажется, что все в порядке. Вот только весна рано пришла, март – как май. Так и хочется поговорить о природе, погоде, о фонтанах, которые вот-вот забьют струями…

Кто-то привычно садится на скамейку – и в мобильник: какие там новости, что еще произошло, стоит ли надеяться на лучшее. А кто-то – наоборот: надо прогуляться, ни о чем не читать хотя бы на улице, чтобы выбросить из головы на время все «о страшном» и «о плохом»…

Витрины Одессы уже сбросили, наконец, новогодние украшения, а вот те, что ко Дню влюбленных, еще остались, весеннее настроение прибавляют. Некоторые витрины изучаешь, будто на выставке побывал.

…Женщина кормит уличных собачек, кто-то прогуливается себе тихо-тихо, присматривается на новые уличные кофейни: маленькие, хорошенькие…

Главная улица Одессы к вечеру оживает: людей становится больше, кто-то поет, кто-то слушает… Кому-то эти тусовки не нравятся: война же… Спорят люди по этому поводу уже четвертый год подряд – столько, сколько длится война…

И все же предвечерняя Одесса прекрасна в эти мартовские дни!

Держимся!..

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