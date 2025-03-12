Мартовский вечер в Одессе, в Горсаду
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Люди обсуждают последние события; слышу знакомое уже четвертый год подряд: «Твари!», «Давай не о войне, а?», «Вчера как грохнуло!», «Давай уже домой пойдем, скоро же, наверное, они начнут свои балалайки запускать!»…

Это если прислушиваться. Потому что вот так выходишь к вечеру, присматриваешься, как центр города начинает жить своей жизнью, кажется, что все в порядке. Вот только весна рано пришла, март – как май. Так и хочется поговорить о природе, погоде, о фонтанах, которые вот-вот забьют струями…

Мартовский вечер в Одессе
Март в Одессе
Мартовский вечер в Одессе, прохожие
Весна в Одессе, первая зелень
Мартовский вечер в Одессе, гитара
Мартовский вечер в Одессе, на улице
Мартовский вечер в центре Одессы
Мартовский вечер в Одессе, собаки
Одесситка кормит собак
Мартовский вечер в Одессе, прохожий

Кто-то привычно садится на скамейку – и в мобильник: какие там новости, что еще произошло, стоит ли надеяться на лучшее. А кто-то – наоборот: надо прогуляться, ни о чем не читать хотя бы на улице, чтобы выбросить из головы на время все «о страшном» и «о плохом»…

Мартовский вечер в Одессе, Горсад
Мартовский вечер в Одессе, в Горсаду
Мартовский вечер в Одессе, фонтан
Мартовский вечер в Одессе, отдых
Март в одесском Горсаду
Мартовский вечер в Одессе, дерево
Мартовский вечер в Одессе, Дерибасовская
Мартовский вечер в Одессе, Гросад-Дерибасовская
Одесский Горсад весной
Мартовский вечер в Одессе, кролики
Мартовский вечер в Одессе, разговор
Мартовский вечер в Одессе, кофе

Витрины Одессы уже сбросили, наконец, новогодние украшения, а вот те, что ко Дню влюбленных, еще остались, весеннее настроение прибавляют. Некоторые витрины изучаешь, будто на выставке побывал.

…Женщина кормит уличных собачек, кто-то прогуливается себе тихо-тихо, присматривается на новые уличные кофейни: маленькие, хорошенькие…

Главная улица Одессы к вечеру оживает: людей становится больше, кто-то поет, кто-то слушает… Кому-то эти тусовки не нравятся: война же… Спорят люди по этому поводу уже четвертый год подряд – столько, сколько длится война…

Мартовский вечер в Одессе, у магазина
Центр Одессы в марте, 2025 г.
Мартовский вечер в Одессе, прогулка по центру
Мартовский вечер в Одессе, витрина
Мартовский вечер в Одессе, патефон, кафе
Мартовский вечер в Одессе, весенняя витрина
Мартовский вечер в Одессе, манекен
Мартовский вечер в Одессе, вывески
Март в Одессе, вечерний Горсад
Мартовский вечер в Одессе, самокаты

И все же предвечерняя Одесса прекрасна в эти мартовские дни!

Держимся!..

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