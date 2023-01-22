Котики – антистресс: фоторепортаж с одесских улиц

Современная Одесса и коты — понятия неразделимые. Одесситы строят им домики и устраивают настоящие столовые. Им ставят памятники, рисуют на стенах и воротах дворов.

Сегодня мы предлагаем читателям подборку уличных одесских котиков. Они уверенно ведут себя в присутствии людей, дают не только собой любоваться, но и погладить.

В наше непростое время стрессов и постоянного напряжения для многих одесситов прогулки с цель покормить и приласкать усатых-полосатых, с которыми мы на равных делим город, становятся настоящим средством против этих самых стрессов и позволяют снять психологическое напряжение.

Панее «Одесская Жизнь» рассказывала, как одесский кот демилитаризировал российскую бронемашину.

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Фото Анастасии Епурь