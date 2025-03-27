Зеленіють кущі, а десь вже і дерева. А от і квіти – теж перші… З цього приводу навіть суперечку невеличку почула. На гілочках дерева з’явились білі квіточки, хтось каже – це вишня, хтось стверджує, що абрикос. А ось на деяких кущах навіть з’явились таблички з назвами.

– Лавровишня, – читає жіночка.

– Навіть не знала, що воно таке… Добре, що написали. Красивий кущ, зелений, – каже інша.

Місцевий котик крутиться поруч з лавкою, де присіли літні люди. Одна з жіночок бере його на руки. Кіт собі сидить спокійно, немов каже: «Ну якщо нічого смачненького не принесла, то хоч потримай на руках. Наступного разу приноси щось поїсти…».

Хтось на лавці сидить, вдивляється в мобільник: що там з новинами? Хтось прогулюється потихеньку, наче хоче відпочити від усіх новин разом, негараздів і тривог…

А ось і вже відомий портрет героя-захисника: «Бути воїном – жити вічно!». Які часи – такі й стінописи…

А старий-старий бульвар стає все краще і краще, нагадує на кожному кроці: милуйтесь, насолоджуйтесь, тепер кожного дня буде все красивіше і красивіше. Бо ж весна стає справжньою, «класичною» – зеленою, з квітами, з неповторною красою! Порадійте хоч трохи!

Тримаймося!..

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