Может и так… Но, кажется, март таки немного странный: то тепло, как в мае, то холодно, будто зима никак не хочет бросать наш город.

А война… Да ведь она во всем, на каждом шагу: закрытые скульптуры в Городском саду, да и не только в нем. А другие почему-то не спрятали…

Городской сад даже в выходные кажется необычно тихим. Ну вот только разве что какое-нибудь событие происходит в Ротонде. И все же это мы, наверное, спешим: март есть март.

Природа просыпается, нужно только присмотреться, прислушаться…

…Детский день рождения в Городском саду. Дети танцуют под украинские мотивы и песни, а рядом с ними приплясывает белый медведь. Ну вот, казалось бы, что здесь такого? Но все кажется «таким». Поэтому и люди, просто пришедшие в Городской сад, чтобы отдохнуть, смотрят на это весело действо, даже снимают.

Пожилые люди отдыхают себе, ведут беседы «о наболевшем», даже услышала:

– Недавно передавали, что девяносто процентов украинских женщин – в депрессии во время войны. Я вот думаю: есть у меня депрессия или нет.

Мужчина рядом сразу имеет наготове ответ:

– Нет у тебя никакой депрессии! Вон сидишь, дышишь, только что любовалась кустами, которые уже с листьями – какая депрессия?!

Женщина вздыхает:

– Ты еще скажи, что депрессии вообще ни у кого не бывает…

Разговор о депрессии продолжается, но потом неожиданно оба смеются…

А природа себе тихонько продолжает просыпаться, неторопливо дарит все больше зеленых листочков, первоцветов.

Да, все необычно – хотя бы потому, что снова весна, несмотря на проклятую войну. И совсем скоро фонтан рядом с Ротондой запоет своими серебристыми переливами. Он не торопится – как и весенние цветы в нашем стареньком Городском саду, который, кажется, молодеет на глазах. Это же весна!

Держимся!..

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