Как сообщает пресс-служба мэрии города, сейчас в теплицах «Троянда» Коммунального предприятия «Горзелентрест» продолжаются работы по заготовлению рассады весенних цветов, традиционно украшающих город уже в начале апреля.
В пресс-службе напоминают, что каждый год первые цветы озеленители высаживают уже к 10 апреля – Дню освобождения Одессы от фашистских захватчиков.
В этом году к этой дате в Одессе планируется высадить 657 квадратных метров цветников. Традиционно в первую очередь весенние цветы украсят площадь Десятого апреля, Мемориал героической обороны Одессы – 411-ю батарею и сквер Героев-летчиков.
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Всю цветочную рассаду (летники и весенники), а также цветы для создания вертикального озеленения специалисты КП «Горзелентрест» заранее заготавливают в теплицах предприятия «Троянда».
Теплицы работают круглый год. Начиная с сентября, происходит закладка теплиц на следующий год.
Кроме того, специалисты предприятия высадили в парке Шевченко 100 кустов бирючины, которая будет создавать зеленый забор.
Фото пресс-службы Одесского горсовета