Как сообщает пресс-служба мэрии города, сейчас в теплицах «Троянда» Коммунального предприятия «Горзелентрест» продолжаются работы по заготовлению рассады весенних цветов, традиционно украшающих город уже в начале апреля.

В пресс-службе напоминают, что каждый год первые цветы озеленители высаживают уже к 10 апреля – Дню освобождения Одессы от фашистских захватчиков.

В этом году к этой дате в Одессе планируется высадить 657 квадратных метров цветников. Традиционно в первую очередь весенние цветы украсят площадь Десятого апреля, Мемориал героической обороны Одессы – 411-ю батарею и сквер Героев-летчиков.

Всю цветочную рассаду (летники и весенники), а также цветы для создания вертикального озеленения специалисты КП «Горзелентрест» заранее заготавливают в теплицах предприятия «Троянда».

Теплицы работают круглый год. Начиная с сентября, происходит закладка теплиц на следующий год.

Кроме того, специалисты предприятия высадили в парке Шевченко 100 кустов бирючины, которая будет создавать зеленый забор.

Фото пресс-службы Одесского горсовета