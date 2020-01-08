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Новости Одессы и Одесской области

Капремонт Софиевской в Одессе «перерос» в ремонт спуска Маринеско (фото)

Капремонт Софиевской в Одессе «перерос» в ремонт спуска Маринеско (фото)

Капитальный ремонт улицы Софиевской, по сути, окончен. Начался он в марте прошлого года, к концу года мы уже увидели новые рельсы, новое дорожное покрытие, плитку на тротуарах, обновленные остановочные комплексы (правда, пока без сидений).

Повезло и улицам-переулкам, которые пересекают Софиевскую: их «углы» теперь тоже могут похвастаться новой плиткой.

Вдоль всей улицы теперь движутся авто, правда, маршрутные такси здесь по-прежнему не ходят, да и до трамваев еще далеко.

Теперь все работы сосредоточены на спуске Маринеско, в который плавно переходит Софиевская. Спуск стал напоминать Софиевскую в разгар  ремонта: все перерыто, работы в разгаре. Правда, как удалось отметить, некоторые авто все же «умудряются» продвигаться по спуску — пока оставлена крошечная проезжая часть.

На границе Софиевской и спуска Маринеско установлено ограждение. К нему (видимо, для полноты картины) «прибавили» и… газетный киоск, тоже в качестве ограждения.

Теперь уже на спуске Маринеско происходит то, что завершено на Софиевской — укладка инженерных сетей (водопровод, газопровод, электричество и кабельная канализация), прокладка дорожного и тротуарного покрытия, а также трамвайных путей. Здесь также появятся специальные столбики «против парковки». И так — до Пересыпского моста.

К слову, капитальный ремонт улицы Софиевской и спуска Маринеско — этап реконструкции трамвайной инфраструктуры трассы магистрального трамвайного маршрута «Север- Юг».

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Мария Котова
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