Дом на Молдаванке: здесь жил Сашка-музыкант из одесского «Гамбринуса»

Сашка-музыкант, Сашка-скрипач из одесского «Гамбринуса»… Мы знаем о нем довольно много – и далеко не только потому, что одесский музыкант был описан в известном купринском рассказе (кстати, впервые наш герой появляется в большом очерке «На дне Одессы» Лазаря Кармена в «Одесских известиях»). А где же проживал одесский скрипач? Ответ прост: на Молдаванке (и кто-то скажет, вероятно: «А где ж еще?»). Но где именно? Но сначала – немного о самом музыканте.

«Его едут слушать со всех концов Молдаванки, Пересыпи и Слободки-Романковки»

…Как известно, «Гамбринусов» в Одессе было аж три. Тот, который мы знаем сегодня, появился ближе к семидесятым годам прошлого столетия. Сашка же играл во втором – на углу Преображенской и Дерибасовской (вход был со стороны Преображенской).

Его настоящее имя – Александр Яковлевич Певзнер (Шендель-Шлема Янкелев Певзнер). Кстати, музицировал скрипач не только там, но и в других заведениях. Например, в кинотеатре «Слон» на Мясоедовской.

По-разному описывают Сашку-музыканта. У Куприна он «…плешивый человек с наружностью облезлой обезьяны, неопределенных лет…», другие рассказывают, что «Сашка был лысый, курносый, с приподнятым подбородком и пухлыми щечками, носил маленькие усики и было ему лет 45-50».

«Сашка! Сашка! Кто не знает его! Его едут слушать со всех концов Молдаванки, Пересыпи и Слободки-Романковки… Он душу выворачивает своей скрипкой, он в состоянии заставить камни обливаться слезами и сейчас же заставить их пуститься в пляс!», – писал Лазарь Кармен.

Почтенный дом на одесской Садиковской

Скрипача не стало в 1920 году… Михаил Бинов пишет: «Летом 1920 года, после революции и гражданской войны, Одесса испытывала сильный голод… И вот летом этого года Александр Певзнер, как и многие другие, едет в Волынскую губернию, чтобы обменять соль на хлеб. В дороге Александр Яковлевич заболел тифом. Он умер в Еврейской больнице».

Местная газета сообщила об этом, равно как и о том, что вынос тела состоится из больницы. После фамилии и полного имени покойного было указано в скобках: «Сашка-скрипач из «Гамбринуса»…

Ну а теперь – о заветном адресе. Сашка-музыкант жил на улице Садиковской, в доме под номером 40. Время сохранило этот дом до наших дней, он по-прежнему жилой, сразу за ним уже выросла многоэтажка…

Улица тихая, вероятно, такой была она и во времена, когда спешил из дома наш герой на работу в «Гамбринус»…

Ну а само здание – это трехэтажный почтенный дом, который начали строить еще в 1887 году как двухэтажный. Третий этаж появился позже. Известен как доходный дом И.Цигельницкого.

Сегодня состояние дома – «не ахти», о чем мне сразу же пожаловались жильцы дома, увидев, что я фотографирую его фасад.

О том, что здесь жил Сашка-скрипач жители дома знают. Даже рассказали, что на фасаде собирались памятную табличку установить. Заодно сообщили, что до войны «сюда экскурсии иногда водили… Правда, уже давно никого не было. Сейчас не до экскурсий…».

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