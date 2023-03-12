Старейшие торговые ряды: как поживает еще один одесский «непамятник»

Дом №34-36 по улице Конной… Это как раз напротив Нового базара: место бойко-торговое, как это обычно и бывает рядом с рынками. Приглядитесь, если будете рядом: вы видите не просто нечто «покосившееся», а старейшее творение архитектора Ф.Фраполли, возведенное в 1810-е годы.

Чудом «живое» старейшее здание Одессы

Да, в неприглядном состоянии донесло до нас время это здание. Вообще чудо, что оно еще «живое», да еще и используется по сей день…

Об истории дома. Это одно из самых старых зданий города. Архитектурная фотобаза PhotoBuildings сообщает, что здание, возведенное как торговые ряды Жевахова, было создано архитектором Ф.Фраполли и реконструировано в 1839 году И.Козловым, что, кстати, часто случалось и с другими одесскими зданиями-старожилами. Еще позже здесь произошла замена деревянных сводов подвала каменными.

Что здесь только не находилось за более чем двухвековую историю! Был здесь и склад строительных материалов, в 1938 году тут располагался Дом колхозника №5, в начале восьмидесятых годов прошлого века в здании обосновалось ателье по изготовлению мебели №1. Здесь чинили холодильники и стиральные машины.

Одесский дом-старожил исключен из списка памятников архитектуры

Сейчас здесь тоже находится много «контор», аптека. В части здания живут люди. Время от времени второй этаж подвергается ремонту. Еще не так давно там можно было «полюбоваться» разбитыми окнами. Сейчас ситуация, как видите, изменилась.

Между тем, сразу видно, что старейшее здание нуждается не столько в новых окнах, как в реставрации-капремонте и должно быть взято под государственную опеку. Его несчастные стены и весь его «общий вид» прямо-таки «вопят» об этом.

Но не тут-то было!.. Все дело в том, что еще не так давно дом числился памятником архитектуры, но…

«Здание было выявленным памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием «Торговый ряд»… Исключено из списка приказом Министерства Культуры №662/0/16-07 от 16.06.2007 г.)», – сообщает Архитектурная фотобаза PhotoBuildings.

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