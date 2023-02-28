«Одесские супермены, которые спасли человечество»: о ком рассказывает новый видеоролик (видео)

В феврале 2023 вышел новый анимационный ролик о выдающихся одесских ученых и врачей, которые в конце XIX — начале ХХ ст. буквально спасали всю планету от инфекций и пандемий.

Об этом сообщается на Youtube-канале авторов проекта.

Мультипликационный ролик продолжает серию «Украинский юг», посвященной популяризации украинской истории южной части нашего государства.

Анимационный видеоролик создан для того, чтобы напомнить имена выдающихся одесских ученых-биологов и врачей, которые в конце XIX — начале ХХ ст. буквально спасали всю планету от рахных хворей и пандемий.

Речь идет о всемирно известных ученых: Склифосовском, Мечникове, Заболотном, Гамалия, Хавкине, Бардахе, которые начинали свой путь в Одессе и внесли огромный вклад в историю мировой науки

Проект создан по заказу Общественной организации «Ветеранс хаб Одесса» при консультативной поддержке Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти.

Руководитель проекта: Ульяна Громович. Идея его создания принадлежит Александру Городило. Они же написали сценарий.

Ранее Одесская Жизнь рассказывала о первом инимационном фильме из серии «Украинский юг»: «Украинский Юг» — первый фильм проекта посвятили Белгороду-Днестровскому (видео).

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