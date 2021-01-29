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«Украинский Юг»: третий фильм проекта рассказывает о возрасте Одессы (видео)

«Украинский Юг»: третий фильм проекта рассказывает о возрасте Одессы (видео)

Вышел третий ролик проекта краеведческих видеолекций «Украинский Юг». Он посвящен ранней истории Одессы и ее возрасту.

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Как рассказывает глава Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти (УИНП) Сергей Гуцалюк, новый ролик проекта призван развенчать имперские мифы о возрасте Одессы.

– Половина Одессы знает местные достопримечательности, которые значительно старше «екатерининской» версии основания города, И все же остается множество тех, кто считает, что, мол, пришла российская императрица Екатерина II туда, где чистое поле соединяется с Черным морем, топнула сапожком и приказала: «Быть здесь городу!» – и русские построили Одессу. А как же быть с Хаджибеевским замком, который штурмовали украинские казаки? Как быть с казацкими хуторами и селами, составлявшие тогда предместья Хаджибея? Как быть с существующим портом, о котором писала в своем рескрипте уже упомянутая Екатерина II?», – рассказывает Сергей Гуцалюк.

Ролик разработала студия ONYKO Films. Инициаторами и координаторами информационно-просветительской кампании выступил Южный межрегиональный отдел Украинского института национальной памяти. Консультанты – доцент кафедры истории Украины ОНУ им. Мечникова Владимир Полторак, начальник Южного межрегионального отдела УИНП Сергей Гуцалюк, профессор кафедры истории Украины ОНУ им.Мечникова Тарас Гончарук.

Ранее мы рассказывали о первых двух роликах проекта «Украинский Юг». Первый был посвящен Белгороду-Днестровскому. Второй рассказывал о казаках-мазепинцах на Одесчине.

Фото и видео УИНП

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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