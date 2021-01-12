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«Украинский Юг»: первый фильм проекта посвятили Белгороду-Днестровскому (видео)

«Украинский Юг»: первый фильм проекта посвятили Белгороду-Днестровскому (видео)

«Украинский Юг» – так называется новый проект Украинского института национальной памяти Украины (УИНП). Первый фильм проекта посвящен истории города Белгорода-Днестровского Одесской области.

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Как рассказал глава Южного межрегионального отдела УИНП Сергей Гуцалюк, всего планируется выпустить пять документальных фильмов, посвященных истории Юга Украины – истории без имперских мифов, рассказанной во всех ее аспектах.

«Это новый проект, посвященный истории Южной Украины, и я благодарен всем историкам, которые к нему причастны. Цель проекта – развенчать огромное множество российских имперских мифов о Юге Украины, где историю пытались «прибрать к рукам», – пояснил Гуцалюк.

По словам главы Южного отдела УИНП, это будет серия краеведческих роликов, освещающих различные аспекты жизни и быта Южной Украины на протяжении веков.

Первый фильм краеведческого проекта «Украинский Юг» рассказывает пеструю историю бывшего Аккермана, стены которого помнят почти десяток империй и столько же разных исторических эпох.

Консультантами проекта выступили доцент кафедры истории Украины ОНУ им. Мечникова Владимир Полторак, сотрудник отдела археологии Крыма и Северо-Западного Причерноморья Института археологии Олег Савельев, директор КП «Фортеця» Александр Морозов и заведующий кафедрой истории Украины Южноукраинского педагогического университета им. Ушинского Андрей Красножон.

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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