Об этом сообщили в Сергеевской громаде.

Сообщается, что запуск льготных пассажирских перевозок организован в ответ на многочисленные обращения жителей Сергеевской громады, проживающих в стороне от основного маршрутного сообщения с Белгород-Днестровским.

Автобусы будут курсировать по расписанию:

Отправление из села Попаздра — в 7:30 с центральной остановки.

Обратный рейс из города Белгород-Днестровский — в 12:30 от Собора на ул. Измаильской.

Льготные перевозки будут осуществляться за средства поселкового бюджета в рамках Комплексной программы социальной защиты населения Сергеевской территориальной громады на 2024-2026 годы.

Инициатива реализуется при поддержке администрации Сергеевского поселкового совета и депутатского корпуса.

Напомним, в Одесской области реализуют проект по изучению пассажиропотока на внутриобластных автобусных маршрутах. В частности, специалисты исследуют количество перевозок граждан льготных категорий.

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