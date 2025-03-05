Трамвай-длинномер на маршруте №10
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

 Два вагона 10-го трамвая будут курсировать по маршруту: пл. Тираспольская — пл. Старосенная.

Для удобства пассажиров увеличено количество маршрутных такси №121.

Напомним, после очередной вражеской атаки Одессы ударными беспилотниками вечером 4 марта перестал ходить трамвай №18: на этом маршруте будут временно курсировать автобусы сообщением «411-я батарея – 5-я станция Большого Фонтана».

Читайте также: Одесса получила все 13 новых трамваев: когда их выпустят на маршрут.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме