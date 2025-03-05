Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Два вагона 10-го трамвая будут курсировать по маршруту: пл. Тираспольская — пл. Старосенная.
Для удобства пассажиров увеличено количество маршрутных такси №121.
Напомним, после очередной вражеской атаки Одессы ударными беспилотниками вечером 4 марта перестал ходить трамвай №18: на этом маршруте будут временно курсировать автобусы сообщением «411-я батарея – 5-я станция Большого Фонтана».
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