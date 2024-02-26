Новые комфортные автобусы уже на маршрутах Одессы: где будут курсировать

Низкопольные комфортабельные автобусы начали курсировать на двух городских маршрутах. Они специально предназначены для перевозки маломобильных групп населения. Это автобус ATAMAN, который работает на маршруте №186, и ISUZU, который курсирует на маршруте №168.
Запуск таких автобусов на городские маршруты стал возможным благодаря диалогу городского Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения с частными перевозчиками.
По словам директора Департамента Владимира Хитренко, для перевозчиков экономические ограничения в обновлении автопарка сейчас является значительным фактором. Поэтому введение таких комфортабельных автобусов отражает существенное улучшение качества городских перевозок.
Стоит отметить, что стоимость нового автобуса среднего класса отечественного производства составляет около 3-3,5 млн гривен, тогда как цены на комфортабельные низкопольные автобусы большого класса могут достигать 8-10 млн гривен.
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