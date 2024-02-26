Новые комфортные автобусы уже на маршрутах Одессы: где будут курсировать

Автобусы есть, а перевозок нет: почему новый транспорт стоит в депо и что с маршрутом «Север — Юг» В «транспортном цехе» горсовета в конце 2023 года произошли серьезные кадровые изменения, за которыми последовали очередные «транспортные стратегии» и обещания развивать муниципальные перевозки. Однако горожане, на чьих глазах исчезали трамвайные маршруты, а улицы поделили между собой частные перевозчики, были бы рады не потерять хотя бы то, что осталось. «Одесская жизнь» узнавала, стоят ли реальные управленческие решения за оптимизмом чиновников и на какой муниципальный транспорт могут рассчитывать пассажиры в ближайшее время. ПОДРОБНЕЕ

Как найти забытые в общественном транспорте вещи Бывает так, что выходя из переполненных пассажирами трамвая, троллейбуса или маршрутки, мы с облегчением вздыхаем, но тут же понимаем, что забыли в общественном транспорте сумку или папку с документами. Что делать в такой ситуации, объясняем, исходя из личного опыта. ПОДРОБНЕЕ

Почему подаренные Одессе автобусы-великаны не возят пассажиров Подаренные Одессе городом-побратимом Регенсбург 18-метровые автобусы, которые одесская мэрия планировала запустить на линию в ближайшее время, пока не могут выйти на маршрут. Причин несколько. ПОДРОБНЕЕ