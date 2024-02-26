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Новые комфортные автобусы уже на маршрутах Одессы: где будут курсировать

Новые комфортные автобусы уже на маршрутах Одессы: где будут курсировать

Низкопольные комфортабельные автобусы начали курсировать на двух городских маршрутах. Они специально предназначены для перевозки маломобильных групп населения. Это автобус ATAMAN, который работает на маршруте №186, и ISUZU, который курсирует на маршруте №168.

Запуск таких автобусов на городские маршруты стал возможным благодаря диалогу городского Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения с частными перевозчиками.

По словам директора Департамента Владимира Хитренко, для перевозчиков экономические ограничения в обновлении автопарка сейчас является значительным фактором. Поэтому введение таких комфортабельных автобусов отражает существенное улучшение качества городских перевозок.

Новые автобусы
Нові автобуси
Новые автобусы

Стоит отметить, что стоимость нового автобуса среднего класса отечественного производства составляет около 3-3,5 млн гривен, тогда как цены на комфортабельные низкопольные автобусы большого класса могут достигать 8-10 млн гривен.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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