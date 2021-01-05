Одесская Колоннада: сколы, трещины и «латки» (фото)

Хороша наша Воронцовская Колоннада (Бельведер)! При любой погоде глаз радует, даже когда туман и «мряка». Это если не приглядываться к деталям.

После долгого ремонта-реконструкции-реставрации Колоннаду торжественно-празднично открыли в последний день лета 2018 года. Ремонт-реставрация проходил не без связанных с ним скандалов, митингов и протестов. Ну, а после открытия прошло совсем немного времени — и наша Колоннада стала обрастать первыми вандальными проблемами.

Что сегодня? Вандальная тема Колоннады — по-прежнему животрепещуща. Одесситы и гости города ее пачкают, расписывают и поливают кофе. На основаниях колонн — следы сколов. Забраться чуть повыше и сфотографироваться — это обычное развлечение на бельведере. Углы оснований колонн не выдерживают такого напряга. Что в результате — смотрите на наших фото.

Надписи — отдельная тема. Их постоянно закрашивают коммунальщики. Результат: колонны выглядят «залатанными»: во многих местах места закрашивания отличаются от обычного цвета колонн. Та еще красота!

А вот совсем недавно одесский краевед и блоггер Олег Коваленко обратил внимание одесситов на то, что на крыше бельведера появилась трещина.

В самом деле: стоит поднять голову — и перед вашими глазами предстает длинная «морщина», «бегущая» по потолку.

К посту Олега Коваленко на его странице в Facebook по поводу трещины и причин ее появления одесситы высказывают свои мнения и предположения.

Мы же по этому поводу сообщим, что «Одесская жизнь» еще до торжественного открытия Колоннады опубликовала разъяснения архитектора Андрея Черненко о том, как нарушались технологии во время реконструкции Колоннады.

Опять же, до открытия-праздника Ассоциация архитекторов Одессы выступила с «Открытым письмом по Колоннаде Воронцовского дворца».

И да, обратите внимание не только на потолок, но и на сами колонны: сети морщинок есть и на них. Обходим Колоннаду сзади: в облицовке вы тоже увидите трещины…

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