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Одесская Колоннада: сколы, трещины и «латки» (фото)

Одесская Колоннада: сколы, трещины и «латки» (фото)

Хороша наша Воронцовская Колоннада (Бельведер)! При любой погоде глаз радует, даже когда туман и «мряка». Это если не приглядываться к деталям.

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После долгого ремонта-реконструкции-реставрации Колоннаду торжественно-празднично открыли в последний день лета 2018 года. Ремонт-реставрация проходил не без связанных с ним скандалов, митингов и протестов. Ну, а после открытия прошло совсем немного времени — и наша Колоннада стала обрастать первыми вандальными проблемами.

Что сегодня? Вандальная тема Колоннады — по-прежнему животрепещуща. Одесситы и гости города ее пачкают, расписывают и поливают кофе. На основаниях колонн — следы сколов. Забраться чуть повыше и сфотографироваться — это обычное развлечение на бельведере. Углы оснований колонн не выдерживают такого напряга. Что в результате — смотрите на наших фото.

Надписи — отдельная тема. Их постоянно закрашивают коммунальщики. Результат: колонны выглядят «залатанными»: во многих местах места закрашивания отличаются от обычного цвета колонн. Та еще красота!

А вот совсем недавно одесский краевед и блоггер Олег Коваленко обратил внимание одесситов на то, что на крыше бельведера появилась трещина.

В самом деле: стоит поднять голову — и перед вашими глазами предстает длинная «морщина», «бегущая» по потолку.

К посту Олега Коваленко на его странице в Facebook по поводу трещины и причин ее появления одесситы высказывают свои мнения и предположения.

Мы же по этому поводу сообщим, что «Одесская жизнь» еще до торжественного открытия Колоннады опубликовала разъяснения архитектора Андрея Черненко о том, как нарушались технологии во время реконструкции Колоннады.

Опять же, до открытия-праздника Ассоциация архитекторов Одессы выступила с «Открытым письмом по Колоннаде Воронцовского дворца».

И да, обратите внимание не только на потолок, но и на сами колонны: сети морщинок есть и на них. Обходим Колоннаду сзади: в облицовке вы тоже увидите трещины…

Воронцовская колоннада, вид издали
Одесская Воронцовская колоннада
Воронцовская колоннада, внутри
Воронцовская колоннада, колонны, латки
Воронцовская колоннада, сколы
Воронцовская колоннада, колонны
Воронцовская колоннада, колонна
Воронцовская колоннада, низ колонны
Воронцовская колоннада, трещины
Воронцовская колоннада, после ремонта
Воронцовская колоннада, перила
Воронцовская колоннада, вид сбоку
Воронцовская колоннада, крыша
Воронцовская колоннада, трещина на крыше
Воронцовская колоннада, потолок
Воронцовская колоннада, трещина на потолке
Воронцовская колоннада, трещины
Воронцовская колоннада потрескалась
Воронцовская колоннада, после реставрации

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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