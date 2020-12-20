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Скульптура «День» на здании одесской мэрии лишилась части груди (фото)

Скульптура «День» на здании одесской мэрии лишилась части груди (фото)

Скульптурная композиция «День и Ночь» на здании одесской мэрии снова выглядит некрасиво. На сей раз пострадала скульптура «День»: у нее повреждена часть груди.

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Выглядит это так, словно часть груди у композиции отбита. Может, снова дроны виноваты, как это утверждалось, когда скульптуру «Ночь» замотали скотчем.

«Ночь», как известно, в начале сентября 2020 г. «подлечили».

Кстати, тогда же корреспондент «Одесской жизни» обратила внимание на то, что с грудью у скульптуры «День» явные проблемы: на фото отчетливо видна большая трещина.

скульптура День

 

Теперь эта часть обвалились — и получилось то, что мы видим сегодня.

Тогда же мы сообщали, что скульптурная композиция на здании мэрии (Старой Биржи) имеет и другие трещины и «временные» повреждения.

Когда будут «лечить» композицию — неизвестно. Начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета Павел Остапенко сообщил, что реставрация скульптурной композиции будет производиться вместе с реставрацией всего здания Старой Биржи.

Любопытные факты о здании Старой Биржи в Одессе

Как рассказывают одесские краеведы Ева Краснова и Анатолий Дроздовский на ресурсе Евгения Волокина «Старая Одесса в фото», «первоначально здание предназначалось для купеческой биржи, много лет с основания города располагавшейся в наемных помещениях. На литографиях 1869 года видно, что на ступеньках биржевого здания размещались мраморные скульптуры животных: медведя и льва, символизирующих власть, силу, богатство. Скульптуры исчезли в ходе перестройки здания биржи, проходившей под руководством архитектора Ф. Моранди в первой половине 1870-х годов. При этом был заложен каменной кладкой и ряд колонн. Здание украсилось прекрасными скульптурами Меркурия и Цереры, выполненными скульпторами Л. Иорини. Позднее на крыше здания установили часы английского производства, которые поддерживали слева и справа скульптуры «День» и «Ночь». В середине ХХ века часовые мастера «научили» эти часы исполнять песню об Одессе из оперетты И.Дунаевского «Белая акация». В последние годы ХIХ века в связи со строительством нового здания биржи на Пушкинской улице, в старом здании биржи разместилась городская дума, и площадь из Биржевой переименовали в Думскую. В годы советской власти ее называли площадью Коммуны. По сей день в здании старой биржи, а затем думы, работает мэрия города Одессы».

Фото: Мария Котова, Вячеслав Теняков

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