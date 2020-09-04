Скульптура Ночи без скотча: как стала выглядеть известная одесская достопримечательность (фото)

Скульптура «День и Ночь» над зданием одесской мэрии (бывшей Старой Биржи) теперь заметно преобразилась. Перед Днем города с нее сняли, наконец, колыхавшийся на ветру разорванный скотч. Кроме того, на скульптуре были проведены противоаварийные работы.

Ночь совершенно преобразилась, приобрела «благообразный» вид и не выглядит пугающе, как весь последний год, когда ее «привели в порядок» с помощью клейкой ленты.

Было

Стало:

Как рассказывала «Одесская жизнь», одесситам официально сообщили, что проводимые на скульптурной композиции работы — это не реставрация, а лишь первоочередные противоаварийные работы.

Если приглядеться к скульптуре, то заметно, что и День, и Ночь имеют трещины и после проведения этих работ. Просто скульптуры теперь — с «полноценными лицами». Ну а полностью их реставрация будет проведена, когда начнутся масштабные работы по приведению в порядок всего здания одесской мэрии.

Фото: Мария Котова