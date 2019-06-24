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Новости Одессы и Одесской области

Одесская Городская дума, Археологический музей и Английский клуб обзавелись двойниками

Одесская Городская дума, Археологический музей и Английский клуб обзавелись двойниками

“Двойники” этих трех знаменитых зданий представляют собой их миниатюрные копии.

«Одесская жизнь» уже рассказывала о победившем проекте «Общественного бюджета», который называется «Одесса на ощупь с закрытыми глазами». Суть его заключается в создании и установке миниатюрных копий известных исторических зданий Одессы. Он нацелен на то (и это европейская практика), чтобы люди с недостатками зрения смогли насладиться красотой архитектуры города на ощупь, а заодно и получить полную информацию о том или ином памятнике архитектуры.

Автор идеи — Светлана Стрельникова.

Светлана Стрельникова на презентации

Реализация проекта стартовала на Приморском бульваре. Там, при большом скоплении народа, презентовали эту пока еще диковинку для Одессы. Для начала была представлена копия Биржи (сегодняшней мэрии), далее нас познакомили с «двойником» здания Археологического музея и, наконец, Английского клуба (Музея морского флота). Скульптор — Аркадий Маршак.

Все они установлены напротив тех исторических зданий, которые и представляют в уменьшенном виде — масштаб, примерно, 1:72.

Люди с проблемами зрения могут не только осязать все три миниатюрных копии, но и с помощью пальцев прочитать информацию об этих памятниках архитектуры.

Для создания «двойников» здания архитектуры были отсканированы методом фотограмметрии. Скульптор Аркадий Маршак рассказывает, что создавать такие копии — необычайно интересно, а в будущем их планирую покрыть специальным антивандальным покрытием.

Аркадий Маршак

Кстати, тема «памятники и вандалы» также остро прозвучала на открытии: это уже становится «традицией» при открытии каждого памятника или арт-объекта. Была выражена уверенность, что вандалы все же пожалеют одесситов и туристов с проблемами зрения, ради которых установлены эти новые объекты. Тем более, что копии изготовлены из полимеров, поэтому на металлолом эти макеты попросту не сдашь.

Проект предусматривает открытие еще трех таких «двойников» — Оперного театра, Воронцовского дворца и колоннады.

Ну а первыми прикасались к двойникам исторических зданий Одессы, конечно же, именно те, кто может познавать мир лишь на ощупь.

Люди с проблемами зрения выразили огромную благодарность за новинку, рассказывали, что все отлично читается, а само историческое здание, которое теперь можно потрогать собственными пальцами, «становится близким и понятным».

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Мария Котова
Мария Котова
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