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Смерть на одесском пляже: мужчина пошел купаться и подорвался

Смерть на одесском пляже: мужчина пошел купаться и подорвался

Несмотря на многочисленные предупреждения, ограничительные отметки и категорический запрет на посещение побережья и купание в заминированном море, одесситы и гости города и области продолжают пренебрегать собственной безопасностью. И в итоге это не могло не привести к трагедии.

Как сообщает Оперативное командование «Юг», на одном из пляжей в одесской области мужчина подорвался на неизвестном предмете.

«Семья, невзирая на запрет, пришла отдыхать на побережье. Пока мать с сыном раскладывали вещи, отец решил замерить глубину и температуру воды. Через несколько минут в воде раздался взрыв, мужчина получил ранения несовместимые с жизнью»,

– говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Ситуацию прокомментировал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

«Я не знаю, сколько еще раз надо повторять всем, кто намеревается стать главным кандидатом на премию Дарвина, для тупых и безответственных, и пытается вместе с детьми делать селфи возле табличек, где написано «Заминировано» или «Мины», как до вас еще докричаться?.. Чтобы ваши руки, ноги, головы не летали над Черным морем и над пляжами Одесчины?»,

– вопрошает он в своем вечернем видеообращении.

 

«Премія Дарвіна» шукає своїх лауреатів на пляжах Одещини.

Підірвавшись на міні під час відпочинку, загинула людина.

НЕ ЙДІТЬ ДО ВОДИ ТА В МОРЕ!
ЗАМІНОВАНО!!!

подробиці трагедії встановлюються.

Опубликовано Сергеем Братчуком Суббота, 11 июня 2022 г.

 

Братчук в очередной раз призывает одесситов поберечь свои жизни и жизни своих близких и не гулять по заминированным пляжам.

Как сообщалось ранее, сегодня, 11 июня, к черноморскому побережью Одесщины вынесло очередную вражескую мину, которую сорвало с якоря. Снаряд сдетонировал в море в 20 метрах от берега.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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