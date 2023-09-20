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Одесситов приглашают на джазовые концерты

Одесситов приглашают на джазовые концерты

Мы уже привыкли, что осень в Одессе неразрывно связана со звуками саксофона, рояля, бархатными голосами исполнителей. Не один десяток лет, во время бархатного сезона в Одессе проходил Джаз фестиваль, собиравший десятки исполнителей из разных уголков мира. Но и сейчас, в условиях военного положения, джаз не покинул наш город – джаз. музыка свободных раздается на разных площадках, ее подхватывает молодое поколение.

Идея не прерывать джазовую традицию принадлежит Елене Шевченко, организатору джазовых событий, преподавательнице Одесской национальной музыкальной академии. В прошлом году джазовая осень прошла в полных залах и при громких аплодисментах. К инициативе подключились ее друзья и коллеги: музыканты, преподаватели, студенты и все те, кто безгранично предан джазу и находит в этой музыке силу и вдохновение.

Они — из джаза: Как в Одессе прижилась музыка другого мира

Этой осенью 2023 года джаз снова раздается на одесских улицах, открытых площадках и в концертных залах. Вас ждут легендарные одесские исполнители: Сергей Терентьев, Алексей Петухов, Хор Одесского национального театра оперы и балета, Екатерина Кравченко, Юлия Костондова, Анастасия Павлишина, одесские военные оркестры и наши будущие звезды, ученики Художественной школы им. Эмиля Гилельса.

Программа:

  • 21.09. Начало 18:00. Джазовый вечер в филармонии. Билеты в кассе филармонии.
  • 22.09. Начало 18.00 Камерный концерт Сергея Терентьева в ВКО (Маразлиевская, 7). Вход по донатам.
  • 23.09. Начало 16:00. «Осенний джаз» — играют военные оркестры. «Рокушка», парк им.Т.Г.Шевченко. Вход свободный.
  • 24.09. Начало 12:00. «Дети играют, поют и рисуют джаз». Художественная школа N1 им.Э.Гилельса, переулок Футуристов (Маяковского/Гоголя). Вход свободный.

Ведущая мероприятий Елена Шевченко.

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